Община Велико Търново плаща 1,9 млн. евро за външни експерти по три проекта

Част от организацията и управлението на проектите, които изпълнява Община Велико Търново и са финансирани от ЕС, ще бъдат възложени на външен изпълнител.

Оказва се, такава външна експертиза е нужна, за да се разтовари администрацията и да се привлече изпълнител, който притежава компетентност и сериозен практически опит в областта на управлението на проекти. Такъв изпълнител ще се търси на конкурсен принцип, като е обявена обществена поръчка за 1 889 265,50 евро. Външните експерти са нужни по три проекта – „Надграждане на зелена инфраструктура в град Велико Търново чрез облагородяване на територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики“, „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“ и „Повишаване сигурността в малките населени места в община Велико Търново“.

Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с ключови експерти, които да имат квалификация и опит да изпълняват качествено, в срок и по обем всички задължения на изпълнителя, включително изготвени искания за плащания. Той трябва да контролира и гарантира правилното отчитане и изразходване на средства, за да се избегне непризнаването на разходи от управляващия орган на програмата.

Ана РАЙКОВСКА