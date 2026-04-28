Общината осъди училище да даде 35 000 евро за неплатена такса смет

В основата на спора е бившият директор и настоящ депутат Ангел Янчев, който ръководел школото по това време

СУ „Вела Благоева“ ще трябва да заплати над 35 000 евро за такса битови отпадъци в периода от януари 2021 г. до декември 2024 г. заедно с лихвите.

Ръководството на школото тогава отказваше да плаща налога с аргумента, че училището не е в качеството си на данъчно задължено лице. В същото време всички останали учебни заведения заплащаха таксата.

В по-голямата част от периода директор на училището е настоящият депутат Ангел Янчев, който стана народен представител през юни 2024 г. Заради неговия отказ сега школото ще трябва да заплати над 8000 евро лихви, които са част от общата сума. Заедно с това то дължи и солиден адвокатски хонорар в размер на 3155 евро, сочи още решението на съда, с което „Борба“ разполага.

Становището е на Административния съд във Велико Търново и подлежи на обжалване във Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Казусът е от дълги години, а запознати припомнят, че в сходно дело за периода преди 2021 г. Общината също спечели за неплатени налози срещу СУ „Вела Благоева“ и във ВАС.

От Административния съд в старата столица са категорични, че училището получава общинско финансиране и изпълнява функциите си на образователна институция, в тази връзка няма как юридическо лице да не заплаща такса битови отпадъци, сочат документите по делото.

