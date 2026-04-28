Организацията на кметовете на малки населени места у нас сключва меморандум със сдружение „Ти решаваш“

РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА СЪС СДРУЖЕНИЕ „ТИ РЕШАВАШ“ – ПАВЛИКЕНИ, взе Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.

Това се случи на годишно събрание в Червен бряг при единодушие от членовете на организацията. На форума присъстваха около 60 управници.

Поводът за сътрудничеството е каузата за по-добър живот на хората в малките населени места.

По време на събитието управниците изтъкнаха необходимостта от решения на проблемите в селата със законови промени и диалог с държавната власт. След внесени изменения и допълнения на два закона кметовете очакват приемането на предложенията от новото Народно събрание.

В края на събранието юристът Димитър Палов изнесе презентация, с която запозна присъстващите с дейността и спечелените битки на сдружение „Ти решаваш“. Освен него на форума организацията беше представлявана и от общинския съветник Цанко Цонев.

Предстои съгласуване на проекта за споразумение за сътрудничество между двете сдружения.

