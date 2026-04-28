Откриха Шестата международна седмица по „Еразъм+“, участват 43-ма преподаватели от 12 страни

Шестата международна седмица по програма „Еразъм+“ на тема „Мобилности и дигитализация: оформяне на бъдещето на европейските университети“ беше открита във Великотърновския университет.

В инициативата участват 43-ма преподаватели и представители на административния персонал от университети в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Египет, Грузия, Испания, Исландия, Молдова, Черна гора и Нидерландия.

Събитието беше открито от заместник-ректора по международната дейност на университета доц. д-р Анна Иванова, която приветства участниците и подчерта значението на международното сътрудничество във висшето образование. Тя отбеляза, че всяка година инициативата поставя акцент върху актуални теми, свързани с интернационализацията, като постепенно разширява обхвата си и привлича участници както от държави извън Европейския съюз, така и от университети в ЕС.

Доц. Иванова представи основните акценти в програмата, които включват институционални панели и практически сесии с експерти от отдел „Международно сътрудничество“, ангажирани с управлението на мобилности, проекти и партньорства. Тя подчерта ролята на академичната мобилност като ключов фактор за развитието на европейското образователно пространство.

В заключение заместник-ректорът открои постиженията на Великотърновския университет като един от водещите бенефициенти по програма „Еразъм+“ в България и подчерта активната политика на институцията за развитие на международното сътрудничество и научната дейност. Тя пожела на участниците ползотворна работа и приятно пребиваване, като ги насърчи да се възползват и от подготвената културна програма.

Събитието ще продължи до 30 април и е посветено на успешни партньорски проекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, реализирани през изминалата година.

В рамките на програмата участниците ще представят своите университети и ще обменят опит по новите дейности по „Еразъм+“ за студенти и преподаватели. В рамките на седмица ще се проведе физическата среща на Осми работен пакет на Европейският алианс OpenEu, на който лидер е Великотърновският университет.

Програмата включва и културна част, в рамките на която гостите ще посетят емблематични обекти във Велико Търново, сред които крепостта „Царевец“, Самоводската чаршия и художествената галерия „Борис Денев“.

Снимка: ВТУ