Планират нова зона за селски туризъм в живописна местност край Велико Търново

Инвестиционно намерение предвижда туристически комплекс с до 4 къщи за гости

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ И ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ СЛЕД БУМА ПРЕЗ КОВИД ПАНДЕМИЯТА СЕ ОТВАРЯ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Инвеститор е заявил намерение за изграждане на зона за отдих с къщи за гости в местността Копацито, намираща се в землището на Миндя.

Проектът очаква екологична оценка от РИОСВ и промяна на предназначението на имота от земеделска земя в терен за жилищно строителство с туристическа насоченост.

Според документацията, инвестицията е ориентирана към създаване на малък комплекс с до 4 двуетажни къщи за гости с височина до 7 метра. Сградите ще бъдат със скатни покриви и традиционна визия, вписваща се в характера на района. Предвижда се и обособяване на прилежащи пространства за отдих, паркиране и обслужващи дейности.

Локацията е в непосредствена близост до селото и има осигурен достъп чрез местен и полски път.

Районът се отличава с чист въздух, богата растителност и спокойна среда. Всички тези фактори го правят особено атрактивен и апетитен за развитие на селски туризъм.

В документацията се посочва още, че реализацията на проекта би допринесла за съхраняване на природната среда и възраждане на селските райони, като същевременно създава възможности за алтернативна заетост на местното население.

Заложена е ниска плътност на застрояване – до 30% при минимум 65% озеленяване на терена.

В инвестиционното намерение се твърди, че строежът няма да нанесе значително екологично въздействие и не попада в пределите на защитени зони.

Предвижда се къщите да бъдат вдигнати в рамките на 5 години след промяната на предназначението на земята.

Окончателното одобрение на проекта е в ръцете на кмета на Община Велико Търново, след становище на главния архитект.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. АРХИВ