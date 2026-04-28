Самоводене има нужда от нов план, общински парцели са разпръснати из цялото село

Самоводене се нуждае от изцяло нов Подробен устройствен план, който да улесни администрацията в планиране на инфраструктурата, а и частни инвеститори, тъй като малки и неизползваеми парцели публична общинска собственост са разпръснати из цялото село, твърди кметът Валентин Къндев.

Един от примерите е малък терен от 327 квадрата, който на предстоящата сесия по негово искане предстои да бъде изваден от списъците на публична общинска собственост и да бъде обявен за частна общинска собственост, като се смени и предназначението му, и да стане „за обществено-обслужващи дейности“. „Това е парцел, в който навремето РПК построи сграда и от него в края му остана една алейка, която нито става за парк, нито за нещо друго. Искането ми за смяна на собствеността е за да може после това парче земя сегашният собственик на имота да го присъедини след продажба и поне да го ползва. И да го поддържа“, коментира за „Борба“ Валентин Къндев.

Той твърди, че в течение на годините има останали тук-там парцели, затова трябва да се направи ново парцелиране на урбанизираната територия и нов ПУП. Това ще подпомогне и строежа на подземни комуникации.

Ана РАЙКОВСКА