Случаи на туберкулоза и рядка чревна инфекция установиха във Великотърновско

ТРИМА ЗАБОЛЕЛИ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА И ЕДИН ПАЦИЕНТ С КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА СА ДИАГНОСТИЦИРАНИ през изминалата седмица в областта. Това сочи справката за регистрирани заразни и паразитни болести в 10-те общини в периода 20 – 26 април на РЗИ във Велико Търново.

Два от случаите на жълтата гостенка са засечени в община Горна Оряховица, а третият – в Полски Тръмбеш.

Кампилобактериоза, която представлява бактериална инфекция, е констатирана при пациент в старопрестолната община. Най-често срещаният начин да се зарази човек е при консумация на сурово или недостатъчно термично обработено домашно пилешко месо. Хората, които работят с домашни птици, също са изложени на повишен риск от инфекция. Други фактори, които могат да увеличат риска от заразяване, са прием на замърсена вода и сурово мляко.

Седмичната справка показва също 19 души с варицела, четирима със скарлатина, 1 случай на хепатит Б, 9 пациенти с ентероколит и 12 с остри респираторни заболявания.

Галина ГЕОРГИЕВА

