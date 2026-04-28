Студенти извиха голямо хоро пред ректората на ВТУ

За поредна година десетки студенти се включиха в голямото хоро пред ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Организатори на събитието са момчетата и момичетата от Студентския съвет.

Поздрав към всички отправи председателят Васил Цонков, а под звуците на народните песни се уловиха студенти от различни специалности. Особено атрактивни бяха тези, които бяха облекли народни носии.

Събитието стана възможно благодарение на Фолклорен колектив „Плетеница“ с ръководител Николай Корчев.

Снимки: ВТУ