Студенти осъществиха образователна екскурзия до Атина

Студенти от специалностите с гръцки език към Филологическия факултет на Великотърновския университет осъществиха образователна екскурзия до гръцката столица Атина.

Те са участници в проект „Гръцки и български просветители в историческите архиви“.

В рамките му студентите имаха възможност да посетят гръцкия парламент и да изслушат беседа за историята на гръцката конституция, както и да разгледат изложбата „Гръцките букви на Запад (Византия, Италия, Европа)“. В следващите дни проведоха своите занятия по проекта в Историческия музей на Атинския университет, както и в специализирания сектор „Просвещение“ на библиотеката на Фондация „Онасис“. Образователната програма беше ръководена от проф. д-р Д. Румпос и д-р Елени Курманджи.

Студентите имаха възможност да се потопят в неповторимата атмосфера на гръцката столица. Те разгледаха емблематични културни и исторически обекти, сред които Новият музей на Акропола, който ги впечатли с богатите си експозиции. Посещението им позволи да разширят познанията си по история и култура на Гърция.

