Вече 4-ти месец трафикът на Триградието е заложник на 3 кубика камъни

Няма нужда от поправка на пътя под Арбанаси, а само от укрепване на ската над него

Вече четвърти месец пътят между Велико Търново и Горна Оряховица през Арбанаси е затворен, без да е повреден, и целият трафик на Триградието, както и множеството туристи обикалят с километри.

Близо 3 кубика камъни заприщват платното в подножието на Трапезица от февруари насам, когато се активизира свлачище на хълма. По смисъла на закона в този случай отсечката става опасна за движение и логично е затворена със заповед на АПИ. Това ще е така, докато от Министерство на културата, които са собственици на крепостта и района около нея, не предприемат геоложки проучвания, укрепят ската и го обезопасят. Това обаче не се случва от началото на 2026 г. Служебният министър на културата Найден Тодоров идва на място, за да види проблема.

Срещна се с кмета Даниел Панов и областния управител Валентин Михайлов. От това обаче не последва нищо, а случаят явно е оставен за времената, когато ще има редовно правителство, което да се занимава с него. Това обяснява и факта защо, след като служебният министър би пътя до старата столица не с цел „туризъм“, и досега няма становище от ведомството по темата, нито конкретен срок. От министерството даже не са направили опит да почистят падналите камъни, които стоят и до момента, видя наш екип на място.

АПИ В. ТЪРНОВО: „ОТВАРЯМЕ ПЪТЯ, АКО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СИ ОБЕЗОПАСЯТ ИМОТА!“

Шефът на Областното пътно управление Венцислав Ангелов е категоричен, че отсечката може да се отвори, чак след като от Министерство на културата обезопасят пътя над нея. „Не можем да пуснем опасен път, над който има свлачище, почистихме платното, няма нужда от ремонти, но законът е красноречив – не може да се минава. Топката е в полето на културното министерство“, обясни Ангелов.

От АПИ са спечелили проект за почти 10 млн. евро за укрепване на района над старинния квартал „Асенов“. Той обхваща срещуположната страна на същия път между В. Търново и Горна Оряховица през Арбанаси. Предвидено е изграждането на внушителна подпорна стена, която да предпазва къщите, коментираха от агенцията.

Стилян НАЙДЕНОВ