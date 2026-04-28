Язовир „Йовковци“ е пълен над 90%

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“, КОЙТО ОСИГУРЯВА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Е ЗАПЪЛНЕН НА 93,49% ОТ ОБЩИЯ СИ ОБЕМ.

Това сочат данните от последния ежедневен бюлетин за състоянието на водите към 28 април на екологичното министерство.

Животворната течност във водоема достига над 86 млн. куб. м, като разполагаемият ресурс остава над 92% от полезния обем. Показателите сочат стабилно водоподаване и липса на риск от недостиг на количества в краткосрочен план.

Тенденцията при язовира показва задържане на нивото, което означава, че притокът и разходът на вода са в относително равновесие.

През последните месеци водоемът отбелязва значително покачване на количествата, като в началото на годината нивото му беше около 50-60%, а впоследствие достигна над 80%.

Според специалисти е налице устойчиво възстановяване на водните запази след валежите и снеготопенето.

Галина ГЕОРГИЕВА