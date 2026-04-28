Задържаха мъж за опит за блудство с жена в Павликени

По искане на Районна прокуратура-Велико Търново, по досъдебно производство е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 37-годишен мъж за извършено от него престъпление по чл. 150, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК.

А.А. е привлечен като обвиняем за това, че на 26 април на пешеходна алея над подлез в Павликени, направил опит да извърши действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 16-годишна възраст. Потърпевшата е жена на 47 години. Злосторникът употребил сила, като опитът останал недовършен поради независещи от дееца причини.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години.Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието на лицето, наличието на опасност да се укрие и да извърши друго престъпление. Заради това Районна прокуратура – Велико Търново е внесла в Районен съд град Павликени искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

На 27 април с Определение на Районен съд град Павликени, по отношение на обвиняемият А. А. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение Павликени.