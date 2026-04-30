8-метров пилон със знаме издигнаха на най-високото точка над Хотница

Родолюбиви българи начело с кмета Десислав Йорданов, издигнаха 8-метров пилон, на който се вее трибагреникът на най-високата точка над Хотница.

Поставени са в местността „Чуката“, точно над прочутия водопад, като мястото е особено знаково за местните, тъй като се смята, че пази китното селро от бури и градушки. Знамето се вижда от километри и е първото нещо, което ще виждат туристите, които с всяка година стават все повече. То ще им е и своеобразен ориентир. „Направихме нещо, което ще остане и след нас. С група страхотни хора от селото превърнахме една идея в реалност. За нас това не е просто пилон. Това е символ на общност, на дух, на обич към родното място. Символ, че когато сме заедно, можем да постигнем всичко. Благодаря на всички, които се включиха – с труд, време, материали или просто с желание и подкрепа. Специално благодаря най-вече на моята съпруга – че настоя да сбъдна тази нейна мечта и не ме остави на мира, докато не я изпълнихме. Нека знамето там горе ни напомня откъде сме тръгнали и колко сила имаме, когато сме единни“, коентира кметът Десислав Йорданов.