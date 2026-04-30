До 300 хил. евро може да получи Община Павликени за субсидирана заетост на безработни
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ, С КОЙТО ДА ОСИГУРИ РАБОТА ЗА ДЕСЕТКИ УЯЗВИМИ ЖИТЕЛИ.
Предложението е внесено до Общинския съвет от кмета инж. Емануил Манолов и ще бъде разгледано на редовната сесия в четвъртък. Нужна е зелена светлина от местния парламент за кандидатстването по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Проектът е по процедурата „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности“ и има за цел дългосрочна интеграция на хората на пазара на труда. Сред основните мерки е осигуряването на субсидирана заетост за срок от 12 месеца за безработни и неактивни лица. Предвижда се също трудово консултиране и посредничество, професионално ориентиране и психологическа подкрепа, обучения за придобиване на квалификации, стажове, чиракуване и първа работа за младежи.
Специален акцент е поставен върху подкрепата за самотни родители и многодетни семейства.
Проектът не се ограничава само до работа. Включени са и дейности за социално включване и достъп до здравеопазване. За целта ще бъдат ангажирани здравни медиатори и посредници, ще се организират профилактични прегледи и кампании за повишаване на здравната култура.
Ще се работи активно за преодоляване на дискриминацията.
Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 300 000 евро, а на самото проектно предложение – до 511 000 евро.
Община Павликени е получила покана за партньорство от сдружение „Клуб за интеграция София“, което уведомява, че има опит в изпълнението на европейски проекти и ще съдейства при подготовката и реализацията.
Галина ГЕОРГИЕВА
Община Павликени да започне да си субсидира болницата, че скоро ще остане без нея. Не да мисли кметът за лодки и платноходки.