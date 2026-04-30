Фондация даде 18 434 евро на Никюп, за да си осигури вода

Кметство Никюп спечели 18434 евро по програмата „Капка по капка“ на Фондация „BCause“ по проект „Хидрогеоложко проучване и направа на сондаж“.

С помощта на археолози са локализирани точните места на 2 водоизточника, които са били основни за селото преди да бъзе изграден водопроводът му. Средствата са за изследването им и осигуряването на водата от тях. Според експерти село Никюп е в полето. Тук няма карстови води, нито карстови образувания. Дълбочината на мергела в землището е повече от 100 метра, на места и до 150 метра.

Артезиански води тук няма, а в районите, в които са налични, излизат под налягане, тоест, това са гейзери. Посочените 2 водоизточника ще се разчистят първо с техника, ще се види каква е почвата, каква е дълбочината на водоносния хоризонт. После ще се измери и изследва намерената вода, и ако тя отговоря на Наредба 9 на МЗХ, ще се присъедини към каптажните шахти, чрез полагане на тръба. Решенията ще се вземат поетапно. Ако възникне ситуация по намиране на римска археология , ще бъдат извикани и специалисти в съответната област. Картографирането на мястото е направено през 1931 г от археолога Димитър Цончев, работил в музея във Велико Търново, както и дълги години е бил Директор на музея в Пловдив.