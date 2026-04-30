Иво Иларионов с три медала от надпреварата на плувните таланти в Бургас

Над 500 състезатели от 49 клуба от Бългатия, Румъния, Сърбия, Молдова и Малта стартираха в 14- ото издание на международния турнир по плуване “Талент къп 2026”. Надпреварата се проведе в град Бургас. Великотърновският клуб „Царевец“ се включи с Дария Тананеева, Елица Милушева, Мария Морчева, Иван Вълчев, Лъчезар Миновски, Самуил Хаджииванов, Никола Илиев, Сефан Владимиров, Димитър Миневски, Георги Дянков и Иво Иларионов. Най- добре се представи Иво Иларионов (деца 12 години), който спечели 3 медала- един златен на 100 метра бруст и два сребърни на 50 и 200 м бруст.

„Стефан Владимиров също успя да вземе медал- бронзов, в една много интересна щафета създадена от организаторите. В нея попаднаха състезатели от различни отбори, покрили критерии за влизане във финали. Като цяло съм доволен от представянето ни. Подготовката ни върви добре и се надявам на държавните първенства през юни и юли да покажем най- силните си постижения“, разказа треньорът Панайот Паздерков.