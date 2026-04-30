Изхвърляме стари дрехи и обувки на площадката за разделно събиране в „Дълга лъка“

Отпадъците от текстил – стари дрехи, обувки, чанти, кърпи и др., вече се приемат на площадката за разделно събиране на отпадъци във Велико Търново.

Тя е разположена в Южната промишлена зона – ул. „Дълга лъка“, до въжения пешеходен мост. Работното й време е всеки ден от понеделник до събота включително, от 8:30 до 17:00ч. В обекта са поставени специализирани контейнери с достатъчен брой.

Текстил се приема и на площадката за разделно събиране на отпадъци в с. Ресен. Същата предстои да бъде изградена и в Килифарево.