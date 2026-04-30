Лют спор в местния парламент за басейна „Радиото“, в крайна сметка го дават под наем за 10 години

Разделени бяха днес общинските съветници за бъдещето на басейна „Радиото“ във Велико Търново и за това кой да го стопанисва. Дали това да продължи да бъде частна фирма с отдаване под наем или Общината да изземе тези функции.

Дебатите в залата станаха люти и на фона на издадено от РЗИ предписание за подобряване на условията в плувното съоръжение. По изчисление на администрацията инвестициите трябва да бъдат в размер на над 100 000 евро, включително с изграждане на система за хлориране и аспирация.

Категорично за отдаване под наем и единодушни в своите виждания бяха групите на ПП/ДБ и ГЕРБ, а изказващите се използваха случая да заявят от трибуната и политическите си предпочитания към десния спектър в лицето на Калоян Янков и Мирослав Трифонов. По думите им Общината няма да бъде добър стопанин, затова отдаване под наем на частна фирма е единственото решение на проблема.

В началото на заседанието общинският съветник Димитър Манолов раздаде бизнес план на всички свои колеги, в който подчертава, че е възможно басейна да достигне до годишна печалба от 500 000 евро. По думите му тези пари трябва да влизат в Общината, а не в частна фирма. Самият той подчерта, че негово дружество стопанисва басейн в Дряново и ако се наложи би стопанисвал и „Радиото“, ако местния парламент не се вслуша в предложението му Общината да влезе в тази функция.

Валерия Дончева от БСП беше категорична, че в случая няма никакво значение кой е десен и кой ляв, а идеологията няма да помогне на децата да получат по-добри условия. Последва отхвърляне на предложение за прекратяване на дискусията и отлагане на точката, след което Дончева направи предложение от името на групата на социалистите басейнът да бъде отдаден под наем при условие, че концесията ще бъде намалена от 10 на 5 години и Общината ще има право да прекрати договора, ако наемателите не спазват предписанията на контролните органи за безопасност.

Предложението за намаляване на срока обаче беше отхвърлено, което предизвика социалистите да не подкрепят точката. Но тя така или иначе събра необходимата подкрепа с 25 гласа „За“, 5 „Против“ и 4 „Въздържал се“.

Предстои обявяване на търг за концесия в следващите 10 години. Според запознати на него ще се яви същата фирма, която стопанисва обекта и към този момент.

Заместник-кметът Георги Недев подчерта, че децата, които ползват съоръжението са около 300, а разходите за стопанисване на месец възлизат на 13 000 евро. По думите му към момента Общината не може да си позволи всички необходими ремонти.

Петко Тюфекчиев, който след напускането на БСП е независим общински съветник, сподели, че преди 10 години е трябвало Общината да започне да стопанисва съоръжението, а не да го отдава под наем. След десетилетие Тюфекчиев обаче изрази друго мнение и подкрепи отдаването под наем, като от трибуната поясни, че издръжката на един басейн е изключително скъпа, като даде пример със собствения си басейн.

