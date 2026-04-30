Май 2026 обръща играта: Пълнолуние, ретрограден Плутон и решения, които ще пренапишат съдбата ти

Прогноза за месец май 2026 г.

След динамичния април, през май забавяме темпото и подреждаме приоритетите

Май ни носи по-дълги дни, раздвижване в природата и естествено желание да прекарваме повече време навън, на чист въздух и светлина. След динамиката на април, този месец ще ни насочи към по-практични решения, към забавяне на темпото и по-ясна стратегия в действията. Планетите ще ни подтикват да подредим приоритетите си, да мислим по-трезво и да изграждаме неща, които имат дългосрочна стойност. Още на 1 май пълнолунието в Скорпион ще извади на преден план темата за финансите, ресурсите и сигурността.

Ще имаме възможност да направим равносметка докъде сме стигнали с целите си от началото на годината и къде е нужно да направим корекции. Дори да усещаме изоставане, месецът ще ни даде шанс да наваксаме и да пренаредим плановете си по-умно. На 2 май Меркурий преминава в Телец. До средата на месеца ще ни бъде по-лесно да намираме логични решения, да говорим по-ясно и да действаме с повече търпение. Пътуванията ще се случват по-бавно, но по-сигурно, а разговорите ще бъдат по-конкретни и полезни. Може да ни спъва склонността към инат и нежелание да приемаме чуждо мнение. На 6 май Плутон става ретрограден и ще остане в това движение до 15 октомври. Това няма да се усети рязко, но ще постави начало на по-дълбок период на вътрешен анализ. През следващите месеци ще се връщаме към теми, свързани с контрол, власт, лични граници и важни житейски трансформации.

Това ще бъде време за преосмисляне и вътрешно пренареждане както на лично, така и на обществено ниво.

На 16 май новолунието в Телец ще отвори врата към ново начало, което има потенциал да бъде стабилно и дълготрайно. Това е отличен момент за покупки, свързани с комфорт и качество, за разкрасяване на дома, за започване на градина, нов бизнес или практичен проект. Подходящ период е и за важни лични събития като годежи и сватби. Всичко започнато сега ще има по-здрава основа и устойчиво развитие. На 17 май Меркурий преминава в Близнаци, където се чувства най-силен. Мисленето ще стане по-бързо, разговорите по-живи, а желанието за движение и комуникация ще се засили. Това ще бъде отличен период за срещи, преговори, обучение, кратки пътувания и нови контакти.

На 18 май Марс преминава в Телец и ще промени темпото на действие. След бързия и напрегнат ритъм от предишния месец, сега ще се наложи да действаме по-бавно, но по-упорито. Напредъкът няма да бъде светкавичен, но ще бъде по-сигурен и устойчив. Можем да довършим всичко започнато, стига да не сме прекалено мързеливи. Май ще ни научи да не бързаме, да не прескачаме стъпки и да изграждаме стабилно. Това е месец, в който търпението ще бъде най-силното ви оръжие, а добре премислените действия ще носят най-добрите резултати.

ОВЕН

Преглед на бюджета

Май ще започне с подреждане на финансите ви. Ще ви се наложи да погледнете по-сериозно на приходите, разходите, кредитите и заемите. Около 1 май ще бъде важно да направите реална равносметка и да коригирате бюджета си, за да избегнете бъдещи фалове. След 2 май ще започнат да се появяват нови идеи за доходи, които при добра преценка могат да се окажат печеливши и перспективни. Около 4 май избягвайте излишни разходи и прибързани решения, защото ще има риск да прекалите или да надцените възможностите си.

Новолунието на 16 май е отличен момент да намерите нов източник на доход, странична дейност или да поискате повишение, като положените усилия ще имат реален шанс да се отплатят. След 17 май ежедневието ви ще стане по-динамично, с повече срещи, движение и ангажименти, които ще изискват добра организация. От 18 май ще работите по-упорито и целенасочено, а постоянството ви ще започне да носи резултати. В същия период ще ви се иска да вложите средства в дома си, да подобрите обстановката или да създадете повече уют около себе си. След 20 май ще се появят възможности за кратки пътувания, а в края на месеца може да планирате и по-дълго приключение, което ще ви зареди с нова енергия.

ТЕЛЕЦ

Сигурна стабилизация, нова работа

Май ще бъде един от най-силните ви месеци в годината и ще ви даде шанс да се покажете, да се утвърдите и да заявите ясно присъствието си. Още в началото на периода вниманието ще бъде насочено към вас и ще имате възможност да изпъкнете с увереност и стабилност. Около 1 май отношенията ще достигнат важен момент и при някои от вас може да се стигне до сериозно решение, обвързване или ясно заявяване на чувства. След 2 май ще общувате по-уверено и ще умеете да водите разговори и преговори в своя полза.

Новолунието на 16 май ви дава отличен шанс да обновите визията си, да направите промяна във външния вид или да вложите средства в нещо, което ще повиши самочувствието ви. След 17 май финансовото ви положение ще започне да се подобрява и ще се отворят възможности за по-добри доходи или нова работа. От 18 май ще усещате, че разполагате с повече енергия, и ще действате по-решително, което ще ви помогне да се справяте с натоварването без колебание. В същия период любовта ще се свърже с пътувания, приятни срещи и споделени моменти. След 20 май вниманието ви ще се насочи още по-силно към парите, а краят на месеца може да ви донесе допълнителни приходи или възможност да уредите стар финансов въпрос.

БЛИЗНАЦИ

Вземате решения, които сте отлагали

Май ще започне с приключване на служебен ангажимент или проект, който ще ви освободи място за нови възможности и по-свежа посока. Около 1 май ще усетите, че приключвате важен етап, и това ще ви даде нужната свобода да мислите напред. В първата половина на месеца имате нужда да се отдръпнете леко, да обмислите следващите си ходове и да подредите приоритетите си без излишен шум около вас. Новолунието на 16 май ще ви донесе повече яснота и ще ви помогне да вземете решение, което отдавна отлагате.

След 17 май ще навлезете в силен период, в който с думи ще отваряте врати. Контактите ще ви носят нови възможности и ще ви помагат да се справяте успешно в работата. Около 19 май ще имате шанс да промените начина си на мислене и да оставите досадни съмнения зад гърба си. След 18 май може да се наложи да работите повече самостоятелно или да се съсредоточите върху задачи, които изискват концентрация, но това ще се окаже полезно за бъдещото ви развитие. Финансите ви ще получат подкрепа и ще усетите известно облекчение. След 20 май започва вашият силен период, в който ще привличате внимание, нови възможности и повече положителни събития, а краят на месеца ще ви донесе приятен романтичен момент.

РАК

Освобождавате се от вреден навик

Май ще бъде силен, но и емоционален месец, в който ще имате възможност да уточните чувства, да затворите стари теми и да направите важни промени в личния си живот. Около 1 май ще настъпи подходящ момент да изразите това, което носите в себе си, и да проведете откровен разговор с човек, който има значение за вас. Това ще ви помогне да внесете повече спокойствие в отношенията си. Първата половина на месеца ще бъде по-активна в социален план и ще ви среща с приятели, събития и покани, които ще разнообразят ежедневието ви.

Новолунието на 17 май е чудесен момент за излизане, събиране или среща, която ще ви донесе настроение и нови емоции. В същото време след тази дата ще започнете да усещате и нужда от повече тишина и време за себе си, за да подредите мислите си и да се откъснете от натоварването. След 18 май социалният ви живот отново ще се засили и ще ви постави пред много избори, свързани с хора и ангажименти. От 20 май ще успеете да намерите по-добър баланс между общуването и желанието да останете насаме със себе си, необезпокоявани от никого. В края на месеца ще имате шанс да се освободите от вреден навик или поведение и да поставите по-здравословно начало.

ЛЪВ

Подредете личното си пространство

Май ще започне с възможност да подредите дома си, да приключите с отлагани задачи и да внесете повече ред в личното пространство. Около 1 май ще бъде подходящ момент да довършите ремонти, разчистване или подобрения, които ще ви освободят време и енергия за по-важните цели. Още в началото на месеца ще усетите подем в кариерата и ще имате шанс да се изявите, да поемете водеща роля и да покажете на какво сте способни. След 2 май разговорите, срещите и преговорите ще вървят по-леко, а около 14 май ще имате отлична възможност да договорите по-добри условия, нова позиция или развитие, което ще ви изведе напред.

Новолунието на 16 май може да ви донесе нов шанс, който ще изисква смелост и готовност да действате. След 17 май социалният ви живот ще се активизира и ще ви среща с хора, които могат да бъдат полезни за бъдещето ви. От 18 май амбицията ви ще се засили още повече и ще ви държи фокусирани върху върха, към който се стремите. В същото време ще имате нужда и от повече лично пространство и спокойствие. След 20 май ще трябва да намерите баланс между ангажиментите и личния живот, а краят на месеца ще ви подари красив романтичен момент и време, което да споделите насаме с любим човек.

ДЕВА

Забързано време на обучения, пътувания и нови опити

Май ще ви подтикне към движение, пътувания и разширяване на хоризонтите, като още в началото на месеца ще се появят възможности за кратки или по-дълги пътувания. Около 1 май може да организирате бързо бягство, което ще ви се отрази освежаващо, а през първите три седмици ще усещате силно желание да излезете от рутината и да видите нови места. След 2 май ще ви бъде по-лесно да планирате пътуване или да реализирате идея, свързана с чужбина, обучение или нов опит.

Новолунието на 16 май е отличен момент да направите крачка към по-дълго пътуване или важна промяна, която ще разшири възможностите ви. След 17 май ангажиментите в работата ще се увеличат и ще се наложи да съчетавате срещи, разговори и задачи с повече движение, а при някои от вас ще се наложи да комбинирате работа с пътуване. От 18 май социалният ви живот ще се оживи и ще ви среща с нови хора, сред които може да се появи и романтичен интерес. Около 19 май ще имате силата да преодолеете вътрешни съмнения и да заявите позицията си по-уверено. След 20 май темпото в работата ще се ускори значително, а краят на месеца ще ви подскаже да забавите ритъма и да си дадете заслужена почивка у дома.

ВЕЗНИ

По-сериозна работа – през втората половина от май

Май ще ви провокира да разширите хоризонтите си и да потърсите повече динамика, нови места и различни преживявания. Още около 1 май ще се открие добър момент за кратко пътуване, което ще ви разведри и ще ви извади от рутината. През първите три седмици ще усещате засилен интерес към по-далечни дестинации, обучение или срещи, които обогатяват мисленето ви и ви дават нова перспектива. След 2 май ще ви бъде по-лесно да планирате пътуване или да направите конкретна крачка към идея, която отдавна обмисляте.

Новолунието на 16 май е отличен момент за тръгване или за начало на нещо ново, свързано с развитие и личен напредък. След 17 май работните ангажименти ще се увеличат и ще ви се наложи да участвате в повече срещи, разговори и организация, като при някои от вас ще се съчетаят служебни пътувания с приятни преживявания. От 18 май социалният ви живот ще стане по-активен и ще ви среща с нови хора, сред които може да се появи и романтичен интерес. Около 19 май ще успеете да преодолеете вътрешни колебания и да защитите позицията си по-уверено. След 20 май ще трябва да се съсредоточите върху по-сериозни задачи, а краят на месеца ще ви подскаже да забавите темпото и да си дадете време за почивка и възстановяване.

СКОРПИОН

Нов човек в живота ви

Май ще започне силно за вас и ще ви даде възможност да приключите със стар етап и да поставите ново начало, в което ще позиционирате себе си на първо място. Около 1 май ще усетите нужда да се освободите от натрупани емоции, стари модели или връзки, които вече не ви носят спокойствие, и да поемете в по-ясна посока. През първата половина на месеца отношенията ще излязат на преден план и ще ви подтикнат да говорите открито за нуждите си и да търсите по-здравословен баланс с хората около вас.

След 2 май ще ви бъде по-лесно да водите важни разговори и да изяснявате недоразумения. Новолунието на 16 май може да доведе нов човек в живота ви или да даде шанс на съществуваща връзка да премине на по-сериозно ниво чрез конкретни действия и жестове. След 17 май разговорите ще станат по-дълбоки и по-интензивни, а близостта ще се засили чрез искреност и споделяне. От 18 май ще действате по-смело и ще изразявате желанията си по-ясно, но ще трябва да внимавате да не налагате мнението си прекалено настойчиво. В същия период ще се открият възможности за пътуване с партньор или за преживяване, което ще ви сближи още повече и ще внесе свежа енергия във връзката.

СТРЕЛЕЦ

Не се претоварвайте, за да не загубите мотивация

В началото на май вие имате нужда да намалите темпото и да си дадете време за почивка, за да влезете в месеца с по-ясна мисъл и стабилна енергия. Около 1 май ще бъде добре да се отдръпнете от напрежението и да си позволите повече спокойствие, защото през следващите седмици работата ще изисква повече усилия и концентрация. Около 4 май избягвайте претоварването, тъй като прекаленото напрежение може да доведе до изтощение или спад в мотивацията. Новолунието на 16 май ще ви донесе шанс за нова професионална възможност, промяна в работата или развитие, което ще ви даде по-добра перспектива. Ако не сте доволни от настоящото си положение, това е подходящ момент да потърсите нова посока.

След 17 май комуникацията ще се подобри и ще ви помогне да изясните важни въпроси и да намерите решения, които досега са се изплъзвали. От 18 май натоварването ще се увеличи и ще се наложи да работите повече, но ще разполагате с достатъчно издръжливост, за да се справите. В същия период ще се появят възможности за финансови постъпления или допълнителни средства. След 20 май отношенията ще станат по-динамични, а краят на месеца ще ви подскаже ясно къде трябва да поставите граници и да защитите позицията си.

КОЗИРОГ

Любовно начало и служебен подем

Май ще започне с повече социални ангажименти и ще завърши с нужда от уединение и подреждане на мислите, като балансът между двете ще бъде ключов за вас. Около 1 май ще имате повод за събиране, среща или събитие, което ще ви донесе приятни емоции и ще ви извади от ежедневието. През първата половина на месеца любовта ще се активизира и ще ви даде възможност да задълбочите връзка или да срещнете човек, който да събуди интереса ви. След 2 май комуникацията ще се подобри и ще ви помогне да изградите по-близък контакт с партньора или с човек, който привлича вниманието ви. Новолунието на 16 май е отличен момент за нова връзка, важна крачка в личния живот или начало, свързано със семейство.

След 17 май ще се насочите повече към работата и ще имате възможност да развиете нови умения, които ще ви бъдат полезни в бъдеще. От 18 май творческата ви енергия ще се засили и ще ви подтикне да изразявате себе си по-свободно. В същия период любовта ще стане по-топла и емоционална. След 20 май ще се открият възможности за развитие в кариерата, а около 22 май ще можете успешно да договорите по-добри условия и да направите важна крачка напред.

ВОДОЛЕЙ

Пълнота в служебен план, щастлив дом

През този месец ще имате възможност да се изявите и да привлечете внимание в професионален или обществен план, като около 1 май ще имате шанс да покажете на какво сте способни и да получите признание за усилията си. В същото време домът и личното ви пространство ще излязат на преден план и ще ви подтикнат да внесете повече ред, уют и хармония около себе си. След 2 май ще имате желание да обновите обстановката, да поканите гости или да създадете по-приятна атмосфера у дома.

Около 11 май ще общувате по-леко и по-уверено в любовта, което ще ви помогне да направите силно впечатление и да засилите връзка, която ви вълнува. Новолунието на 16 май е отличен момент за събиране у дома, среща с близки или събитие, което ще ви донесе радост и споделени емоции. След 18 май може да се появи напрежение в семейството или между близки хора, затова ще бъде важно да запазите спокойствие и да не допускате конфликтите да се задълбочават. В работата обаче ще настъпи по-хармоничен период. След 20 май любовта ще стане по-топла и по-близка, а краят на месеца ще ви даде повод за излизане, срещи и приятно завършване на един наситен период.

РИБИ

Очакват ви пътувания

Май е изпълнен с движение, пътувания и желание да излезете от обичайния ритъм, като още около 1 май ще се открие отличен шанс за по-далечно пътуване или преживяване, което ще разшири хоризонтите ви. През първата половина на месеца ще бъдете по-активни и ще търсите разнообразие чрез кратки разходки, срещи и нови места, които ще ви зареждат с настроение. Новолунието на 16 май е идеален момент за бягство от ежедневието, посещение на нов град или малко приключение, което ще ви донесе вдъхновение.

След 17 май домът ще стане по-оживено място с повече движение, гости или ангажименти, които ще изискват организация и търпение. Около 18 май ще усетите силен импулс за промяна и ще ви бъде трудно да стоите на едно място, като спонтанните решения могат да ви отведат на неочаквани пътувания. В същия период любовта ще се активизира и ще ви подтикне към споделени преживявания с партньор или към ново запознанство. След 20 май ежедневието ще стане още по-динамично, а краят на месеца ще ви изправи пред нова професионална възможност, която си заслужава да обмислите сериозно.

Тодор Емилов-Тео