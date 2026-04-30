Мира Добрева представи във Велико Търново втория си сборник за столетниците на България

Журналистката Мира Добрева представи във Велико Търново новия си сборник с документални разкази „Столетниците 2. Загадката на дълголетието“. Срещата с нейните почитатели беше част от форума „Фоайе на книгата с автограф“ на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“.

Мира Добрева има154 срещи със столетници, като голяма част от техните истории са включени в двете ѝ книги. За житейската им философия, за ежедневните навици, храненето, средата, отношенията в семейството, за живота им в ерата на дигиталните технологии, за тайната на тяхното дълголетие бе нейния разказ и нейните послания към многобройната аудиторията в читалнята на библиотеката.

Освен интервюта със столетници новият сборник включва и информация на учени, които посвещават голяма част от своите изследвания на търсенето на ключа за противодействие на стареенето.

От библиотеката благодариха на журналистката Мила Милчева за професионално модерирания разговор и на талантливите деца от ДЕС „Румина“, Анабел Тончева, Кристиана Коцева, Александра Иванова и Даная Рачева, които създадоха настроение със своите изпълнения.

Събитието бе част от фестивалната програма на единадесетото издание на „Фоайе на книгата с автограф“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: РБ