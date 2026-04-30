Мъж загина при катастрофа с четири автомобила на пътя за Русе-Велико Търново

Мъж загина при катастрофа с четири автомобила на пътя Русе-Велико Търново. Инцидентът е станал в четвъртък между селата Самоводене и Поликраище. Главното трасе остана блокирано за часове.

Турски ТИР, два леки автомобила – румънски и български, са участвали в пътния инцидент, съобщиха от ОДМВР – Велико Търнонво . Починал е водачът на българския автомобил. Все още не е изяснена самоличността му.

По непотвърдена информация и микробус е ударен в катастрофата, предполага се, че е напуснал местопроизшествието. Причините за катастрофата  се изясняват.

Води се разследване под наблюдението на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

снимка: Европейски център за транспортни политики

