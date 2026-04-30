На заседание в Областна администрация за еврото: Оперирането с новата валута във Великотърновска област върви плавно и без нарушения

Процесът по въвеждане на еврото във Великотърновска област върви плавно и без нарушения. Това докладваха общини, институции, синдикати и банки на 29 април на проведеното присъствено работно заседание на Областния координационен център (ОКЦ) -Велико Търново, по Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Заседанието се проведе под председателството на Иван Маринов, заместник областен управител на област Велико Търново.

В рамките на работната среща представителите на институциите увериха, че обстановката в региона е спокойна и оперирането с новата валута е успешно.

От ОДМВР Велико Търново съобщиха, че през последния месец няма сигнали за прокарване на фалшиво евро.

От ДАНС също обясниха, че обстановката е спокойна.

„Проверките са сравнително по-малко, защото и сигналите рязко намаляха. В момента се извършва наблюдение на бензиностанциите, като се извършва контрол за необосновано повишение цените на горивата“, докладваха от НАП.

От Община Полски Тръмбеш, БАБХ, РЗОК и Търговско-промишлената палата посочиха, че няма трудности с разплащането в евро.

От банка ОББ съобщиха, че работният процес протича абсолютно нормално, а банковата система е обезпечена с всякакви купюри. Техническите устройства работят без проблем. Наблюдава се засилен интерес към дигиталните разплащания.

Като добра практика от банка ОББ споделиха, че във всеки клон са поставени кутии, в които гражданите пускат останали им стотинки. След обмяната им средствата ще бъдат дарени в подкрепа на различни социални каузи.

От КЗП информираха, че през последния месец са постъпили 31 жалби, но нито една от тях не касае въвеждането на новата валута. Сигналите са предимно за некоректни продажби и рекламации на стоки. Извършени са 17 проверки на търговски обекти. Образувани са 8 преписки за неоснователно повишение на цените в големи търговски обекти.

От „Български пощи“ посочиха, че процесът върви нормално и все още има случаи на обмяна на левове в техните клонове.

От СРС „Подкрепа“ – Велико Търново, съобщиха, че новата валута не създава проблеми на синдикалните членове. Напрежение пораждат ниските доходи и високата инфлация, което може да прерасне в протестни действия.

Веселина АНГЕЛОВА