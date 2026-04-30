Никополис ад Иструм отново се превръща в арена на Античността

Задава се деветото издание на емблематичния античен фестивал „Нике – играта и победата“, на който домакин е Регионалния исторически музей – Велико Търново.

На 9 и 10 май форумът на Никополис ад Иструм, или „Градът на победата“, ще оживее под стъпките на римските легиони. Десет години след първото издание на фестивала в археологическия резерват в Никюп се завръща оригиналният двудневен формат.

Над сто възстановчици от България и Румъния ще предложат потапяне в миналото с епични битки и военни демонстрации, антични занаяти и бит, както и ритуали и игри от времето на Римската империя.

Достъпът до събитието и археологическия резерват в дните на събитието е свободен.

Фестивалът се организира от сдружение за антични реконструкции Mos Maiorum Ulpiae Serdicae с подкрепата на РИМ Велико Търново и Община Велико Търново.

Ана РАЙКОВСКА