Никополис ад Иструм отново се превръща в арена на Античността
Задава се деветото издание на емблематичния античен фестивал „Нике – играта и победата“, на който домакин е Регионалния исторически музей – Велико Търново.
На 9 и 10 май форумът на Никополис ад Иструм, или „Градът на победата“, ще оживее под стъпките на римските легиони. Десет години след първото издание на фестивала в археологическия резерват в Никюп се завръща оригиналният двудневен формат.
Над сто възстановчици от България и Румъния ще предложат потапяне в миналото с епични битки и военни демонстрации, антични занаяти и бит, както и ритуали и игри от времето на Римската империя.
Достъпът до събитието и археологическия резерват в дните на събитието е свободен.
Фестивалът се организира от сдружение за антични реконструкции Mos Maiorum Ulpiae Serdicae с подкрепата на РИМ Велико Търново и Община Велико Търново.
Ана РАЙКОВСКА
2 коментара за “Никополис ад Иструм отново се превръща в арена на Античността”
Моля, публикувайте програмата за двата дена 9-ти и 10-ти, по часове.
