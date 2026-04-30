Осмокласник от езиковата гимназия издаде първата си книга „Мислохват”

Осмокласникът от Езикова гимназия с изучаване на испански и английски език Мартин Янков издаде първата си книга с разкази и есета „Мислохват”.

На 55 страници читателите ще намерят 12 истории – разкази и фрагменти. Книгата започва с размяна на писма между двама герои, които олицетворяват колективния опит на човечеството и се опитват да обяснят как работи техния свят. Единият герой е „Никой” и неговият свят изглежда нормален, а другият е всъщност алтерегото му и се нарича „Стария”, чийто свят е много объркан.

„Идеята на „Мислохват” е да покаже хаоса на света и как понякога обърканите неща могат да ни помогнат да си обясним нещата”, споделя Марти и цитира любимо изречение от книгата си: „Малкото градче Земя се намираше в непосредствена близост до края на света”.

Казва, че заглавието буквално означава как е хванал мислите си и ги е претворил в писано слово, а стилът му се отличава с хиперболи, магически реализъм, абсурдизъм…

Книгата е писана около половин година, а първият му читател и критик е баща му, който го подкрепя безрезервно в писателските му опити.

„Мислохват” излиза чрез платформата izdavam.com, която подпомага независими автори. Книгите там се отпечатват само при предварителни поръчки, затова разходите са по-малко, обяснява талантливият великотърновски осмокласник. И уточнява, че той сам си е избрал и направил корицата, а тя е по снимка на бразилския фотограф Лукас Пезета.

Логично, младият писател чете много, което е феномен за поколението Z. Вече има спечелени литературни конкурси, написал е и около 15 разказа, а в момента работи над новела, чийто сюжет е за тийнейджър с разведени родители, които нямат време за него и това поражда у героя му много и различни психически състояния. В новелата има и фентъзи моменти, тъй като авторът й предпочита да чете имено този жанр. Сред темите, за които пише и които го вълнуват, са още любовта, възмездието, приятелството, предателството, философските и екзистенциални проблеми.

„Четенето ми помага да се пренеса в други светове, а всеки човек има нужда да се откъсне понякога от реалността. Думите имат много мощ. Те могат да бъдат разрушителна, но и съзидателна сила”, твърди от личен опит малкият писател. И се учи от любимите си автори – Миеко Каваками, Йоко Огава, Георги Господинов и др. Той е и редовен читател на библиотеката при читалище „Искра – 1896” г., откъдето се снабдява с любимите си четива.

Елена НЕДЯЛКОВА