От 18 май се кандидатства онлайн за първи клас в училищата във Великотърновско

На 18 май 2026 г. в 10.00 ще е достъпна системата за онлайн кандидатстване за първи клас в училищата на община В. Търново, като класирането също ще е централизирано и изготвено по електронен път.

Девет общински училища на територията на град Велико Търново ще приемат 689 първокласници. В самата система е изготвена карта с прилежащите райони, с цел улеснение за родителите да проверят кои са училищата попадащи в техните райони по адресна регистрация и телефони за връзка с училището. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави само онлайн от публичния сайт за прием.

Документите ще се набавят по служебен път – заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение на родителите. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение 11 на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

За учебната 2026/2027 учебна година в училищата на община Велико Търново се очаква да постъпят 778 първокласници, разпределени в 31 самостоятелни паралелки и в 2,5 слети паралелки.

Най-много са заявените паралелки в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново – 6, ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново е по 5 паралелки, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново с 4 паралелки , следват ги ОУ “ П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново с 3 паралелки, ОУ „Димитър Благоев“ град Велико Търново е 2 паралелки. По една паралелка училищен прием в първи клас са заявили ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново, СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново, СУ „Г. Раковски“ гр. Велико Търново, ОУ „д-р Петър Берон“ гр. Дебелец , ОУ „Неофит Рилски“ град Килифарево, ОУ „Христо Ботев“ село Ресен. Първокласниците в селата Леденик, Самоводене, Балван, Водолей и Церова кория ще се обучават в слети маломерни паралелки.

И през учебната 2026/2027 година в СУ „Г. Раковски“ гр. Велико Търново ще продължи обучение по метода „Монтесори“.