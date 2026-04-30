Росен Русанов е избран за кмет на Полски Тръмбеш до нови избори

Росен Русанов бе избран за кмет на община Полски Тръмбеш до провеждане на частични местни избори и полагане на клетва на новоизбрания, реши с пълно болшинство Общинският съвет за извънредно заседание на 30 април, информираха от местната администрация.

Сесията приключи за броени минути и без дебати и питания. „Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбран кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете на общината, до произвеждане на частични местни избори за кмет на Община и полагане на клетва от новоизбрания кмет”, е посочено в предложението на председателя на ОбС Маринета Кузманова.

Предложеният за кмет е Росен Русанов и това предложение бе прието от всичките 17 общински съветници в Полски Тръмбеш на извънредното заседание на 30 април. Росен Русанов е зам.-кмет шеста година,а преди беше общински съветник от БСП. Сега му се пада тежката мисия да управлява общината след като титулярът Георги Чакъров стана депутат година преди края на шестия си кметски мандат. Другата точка от дневния ред днес бе избор на представител в редовно общо събрание на МОБАЛ „ Д-р Стефан Черкезов”, където ще участва другият зам.-кмет Назиф Кадир.