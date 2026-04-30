С 23 хил. евро подменят оборудването на Домашния социален патронаж в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица стартира изпълнението на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в град Горна Оряховица“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Договорът за изпълнение на проекта е подписан на 22.04.2026 г., като срокът за реализация е 6 месеца. Общата стойност на проекта възлиза на 23 007,62 евро, от които 17 945,94 евро са безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“, а 5061,68 евро са съфинансиране от Община Горна Оряховица.

Основната цел е подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги и повишаване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания на територията на общината, ползватели на услугите на Домашния социален патронаж.

В рамките на проекта ще бъде доставено съвременно професионално кухненско оборудване и обзавеждане, включително хладилна техника, което ще допринесе за подобряване на условията за приготвяне и предоставяне на храна.

Домашният социален патронаж в гр. Горна Оряховица предоставя услуги на лица с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или с намалена работоспособност, както и на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Към момента услугата доставка на храна обхваща 400 потребители от общината.

Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните социални услуги и за по-добра грижа за уязвимите групи от населението.