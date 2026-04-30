След близо 10 години дълг към Община Велико Търново „изгоря“ по давност

Районният съд спря принудително събиране, като дори осъди Общината да плати разноските по делото

РАЙОННИЯТ СЪД В СТАРАТА СТОЛИЦА СПРЯ ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГ ОТ МЕСТЕН ЖИТЕЛ, СЛЕД КАТО УСТАНОВИ, че правото на Община Велико Търново да го търси е погасено по давност.

Въпреки наложени запори и образувано изпълнително дело срещу длъжника липсата на действия по събиране на задълженията се оказва решаваща. Нещо повече, сега Общината трябва да плати и съдебни разноски.

Става дума за общински задължения в периода 2010 – 2014 г., установени с акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Общият им размер е 1356 лв. В решението на магистратите не се уточнява какъв е характерът им, но обичайно подобни вземания са за местни данъци или такси.

През 2017 г. е образувано изпълнително дело срещу неизрядния данъкоплатец. Предприети са запори върху банковите му сметки и е предявена претенция да се наложат възбрани върху негов имот. По това искане обаче не е последвало произнасяне. След това делото остава без развитие.

Съдът установява, че в продължение на повече от 2 години не са предприети нови изпълнителни действия от страна на взискателя чрез ЧСИ, което води до прекратяване на делото. От онзи момент започва да тече нова 5-годишна давност, която също изтича.

Любопитна подробност е, че самата Община е отписала задълженията поради давност, но не е уведомила съдебния изпълнител, който е продължил опитите за събиране на сумата.

Местният жител предявил иск за установяване несъществуването на вземанията, а съдът решава, че Общината вече няма право да събира сумата принудително нито чрез запори, нито чрез други мерки. Освен това тя трябва да плати на местния жител и разноските по делото, които са в размер на 251 евро.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд във Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА