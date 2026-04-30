Училище за родители: 9. Детето тръгва на детска градина – как да съкратим периода на адаптация

Детето тръгва на детска градина – огромно вълнение за всички вкъщи, радост и… родителски тревоги дали всичко ще върви добре.

Сцените с истерично ревящи деца, стискащи здраво полата на майка си, неизбежно се зараждат във всяка родителска представа.

Има няколко причини, поради които детето да изпитва дискомфорт и затруднения при тръгването на детска градина, една от които е

промяната в дневния режим.

Това е свързано с нарушаване на чувството му за ред, усещане за несигурност и съответно – тревожност, проявени чрез плач, липса на апетит, разхвърляне, прекъсвания на съня и други необичайни за детето състояния. За щастие, това отминава! Целта е ранната адаптация на детето да се случи възможно най-плавно и ефективно.

Първите няколко дена са трудни и за родителите, и за детето, и за целия персонал в градината. Адаптирането на детето извън семейната среда обаче е ключово за неговото развитие и благосъстояние.

Колкото и да ни се иска да го предпазим от всичко, ако живее под постоянна опека, рискуваме малчуганът да израсне неспособен да се справя сам с трудностите на живота, да не може да работи в екип, да се социализира, да не знае как да създаде приятелства, да няма собствено мнение, да не отстоява позицията си, да стане зависим от мнението и действията на околните. А когато преодолее тази първа голяма трудност, то става много по-уверено, социално, самостоятелно и готово за още предизвикателства.

Затова ролята на детската градина е незаменима за изграждане на детската увереност и сега ще ви издадем

няколко хитрости как подпомогнете адаптацията на децата.

Предварителна подготовка.

Когато родителите работят в сътрудничество с детската градина, адаптацията става по-бърз и лек процес:

Родителите е добре да запознаят учителите с навиците на детето, възможни негови реакции и поведение, както и активно да търсят информация как е минал денят му в детската градина; да проведат множество предварителни положителни разговори за мястото (има много деца, с които ще играе, има нови играчки, интересни книжки и др.), с което да привлече интереса на детето, както и за раздялата – да му се говори за това, че както мама и татко отиват на работа, така то отива на детска градина.

Необходимо е вкъщи да се подкрепят същите (или сходни) правила, каквито се очакват от детето в градината, а именно:

* Да се подреждат играчките след игра.

* Да се храни самостоятелно на масата по същото време, когато и останалите. Подкрепете детето самостоятелно да сервира и отсервира.

* Да се спазва дневният режим – поне седмица преди началото на посещенията е добре на детето да бъде въведен режимът на детската градина.

* Разкажете чрез играта на детето как ще протече денят му на новото място, както и след кое действие ще отидете да го вземете (пр. след като се наспи, хапне и поиграе малко).

* Нека първите дни да носи своя любима играчка или вещ от вкъщи, която да му стои в раничката.

* Не пропускайте дни!

Практически съвети за по-бърза адаптация

* Не отстъпвайте при молбите да го вземете с вас! Колкото по-кратка е раздялата, толкова по-лесно е за детето (а и за вас).

* Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него спокойно, но решително и бързо;

* Раздялата може да е свързана с ритуал – може да се даде целувка/прегръдка или друг вид ритуал, след който родителят да си тръгне;

* Добре е детето да влезе “на собствен ход”, защото ако е носено или гушнато от родителя, много по-трудно ще се насърчи да “се отскубне” от тази сигурна и безопасна среда;

* Ако детето заплаче, родителят не бива да се намесва. Учителите имат достатъчно опит с деца в адаптация и ще се погрижат бързо да отшуми тревогата на детето. Имайте предвид, че плачът е неизбежен, защото това е начинът детето да се отърси от стреса – колкото по-бързо се “скрие” от погледа му познатото и желаното от вкъщи (в лицето на родителя), толкова по-лесно може да бъде успокоено и заиграно с новите интересни неща. Плачът невинаги означава, че детето не се чувства комфортно в градината, често е манипулация към родителите.

Кога детето вече е адаптирано?

Когато е в добро настроение при изпращане и посрещане и е спокойно по време на престоя си в детската градина. Дори и да пита “кога ще ме вземат”, това е само за да бъде потвърдена неговата сигурност. Когато малчуганът се храни, спи, комуникира и играе спокойно вкъщи, когато с радост и емоция разказва какво се е случило в градината – адаптацията вече е факт.

Цялата статия вижте на ᐉ Помощ! Адаптация в детската градина – MontiWay.BG

Мила Томова-Прусийска е автор и заедно със съпруга си създател на мобилното приложение MontiWay. В него на едно място са събрани най-честите въпроси на родителите относно отглеждането и възпитанието на децата и съответните работещи решения.

Важна част от MontiWay е и затворената Родителска общност – пространство, в което родителят получава яснота и лична подкрепа. Там на всеки въпрос отговаря експерт до 24 часа – педагог, психотерапевт, Монтесори специалист, логопед или педиатър.

Научете повече и задайте своите въпроси на:

Мобилно приложение MontiWay (страница):

https://montiway.bg/mobile-app/

Книга „Родителство с обич и граници“ (1-7 г.):

https://shop.montiway.bg/products/roditelstvo-s-obich-i-granici