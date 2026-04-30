Училищна STEM средa за 140 000 евро с 3D скенер и изследователска лаборатория изградиха в местно училище

Нова STEM среда за близо 140 000 евро беше открита в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново. Средствата са от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Като част от проекта са изградени STEAM център, състоящ се от Център за технологии в креативните индустрии. Той е оборудван с 15 стационарни компютри и софтуер за 3D моделиране и дизайн. Разполага с изследователска лаборатория и Maker Space, оборудвани с лаптопи, интерактивен дисплей, 3D скенер, 3D принтер, термопреса, CNC фреза, режещ плотер, VR очила и мултифункционално устройство А3. Изградени са 7 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи на 2-ри и 3-ти етаж и коридор, свързващ новия STEAM център с кабинетите по интериорен дизайн и парково строителство за създаване на изцяло интегрирана среда.

Новият STEAM център разширява възможностите за обучение по специалностите Интериорен дизайн и Парково строителство и озеленяване като дава възможности за практическа работа и на специалности Архитектурна реставрация и Строителство и архитектура.

На тържественото откриване присъстваха проф. д-р Георги Камарашев – заместник кмет „Социални политики и образование“ на Община Велико Търново, д-р Бонка Долчинкова – директор на дирекция „Образование“ към Община Велико Търново, д-р Боянка Димитрова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в Регионалното управление по образование – Велико Търново, както и директори на училища от региона, членове на Обществения съвет на ПГСАГ „Ангел Попов“.

След музикален поздрав с гайда по българска традиция бе извършен ритуалът по прерязване на лентата, а ученици и преподаватели демонстрираха възможностите на новия STEAM център в практическа среда.

Михаил МИХАЛЕВ