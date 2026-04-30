Великотърновските стрелци с лък обраха отличията на турнира „Бага- Тур“

138 стрелци от 16 клубa участваха в Национален турнир на открито по стрелба с лък за Купа „Бага- Тур“. Надпреварата се проведе на градския стадион в Мъглиж във всички стрелкови дисциплини. Великотърновските състезатели показаха отлична подготовка и силен дух, като отново доказаха, че могат да се съревновават на високо ниво. Александър Пагу за пореден път демонстрира добра спортна форма и спечели първо място на компаунд при мъжете. В смесен отбор, Александър Пагу и Дари  Златева заеха второ място. При компаунд мъже отборно, Александър Пагу, Димитър Янков и Николай Станев са победители. При жените на компауд  Дария Златева се подреди трета, демонстрирайки стабилност, точност и спокойствие в решаващите моменти. Елица Кръстева също показа добра форма и борбеност, като се класира на трето място на гол лък индивидуално. Добро класиране постигна и Чавдар Чалъков, който е  девети при мъжете на гол лък. В смесен отбор, Елица Кръстева и Чавдар Чалъков завоюваха сребърни медали. В дивизия рекърв Давид Иванов зае четвърто място индивидуално.

“Представянето на турнира „Бага- Тур“ на открито е повод за гордост и ни мотивира да продължим да работим с още повече енергия и амбиция за предстоящите състезания”, коментира старши треньорът на “Етър- 78” Димитър Димитров.

 

Вижте още

Въвеждат извънредни мерки за сигурност за двубоя „Етър ВТ“ – „ЦСКА София“

БОРБА БГ 53 четения 0

Емануил Луканов: „Отборът ще става все по- силен“

БОРБА БГ 247 четения 0

Здравко Баблаков с два национални рекорда и три шампионски титли

БОРБА БГ 391 четения 0

