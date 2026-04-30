Времето прави рязък завой през май – виж кога

Месец май у нас ще предложи пълната гама от пролетно време – от почти зимни температури и дори сняг в планините до летни горещини в края на периода. Това съобщи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в прогнозата си за БТА.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 0 и 5 градуса, а във високите полета е възможно да паднат до минус 2 – минус 3 градуса. В същото време максималните стойности ще достигат между 30 и 35 градуса.

Очаква се средната месечна температура да бъде около и над нормата. За по-голямата част от страната тя е между 16 и 19 градуса, по Черноморието и високите полета – между 15 и 17 градуса, а в планините – от около 0–8 градуса по високите части до 12–14 градуса в по-ниските райони.

По отношение на валежите, в повечето райони количествата ще са около нормата. Обичайно през май те са между 50 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието и долината на Струма – между 30 и 50 литра, а в планините – от 70 до 140 литра.

❄️ Началото – студено, с дъжд и сняг

Месецът ще започне със сравнително студено време и валежи от дъжд в по-голямата част от страната. В планините над 1000 метра се очаква и сняг.

Около средата на първото десетдневие валежите ще намалеят, а времето ще се стабилизира и ще стане предимно слънчево. Температурите постепенно ще се повишат до обичайните за сезона стойности. В края на периода отново има вероятност за краткотрайни валежи с гръмотевици.

🌤️ Средата на май – по-топло, но с гръмотевични бури

През второто десетдневие температурите ще бъдат около и над нормата за месеца. В периода 12–16 май се очаква по-нестабилно време с краткотрайни валежи и гръмотевици, като температурите временно ще се понижат.

След това времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и малка вероятност за изолирани следобедни превалявания.

⛈️ Краят на месеца – бури и после слънце

В началото на третото десетдневие атмосферата отново ще стане по-нестабилна. Очакват се купесто-дъждовни облаци, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се задържат около нормалните за периода.

През втората половина на десетдневието обаче се очаква повече слънце и постепенно затопляне, което ще донесе усещане за настъпващото лято.