Всички музейни обекти ще работят през празничните дни

Всички обекти и експозиции от структурата на Регионален исторически музей – Велико Търново, ще работят в празничните дни на 1, 6 и 24 май 2026 г.

Отменя се денят за профилактика на обектите на 6 май (понеделник) и на 25 май (понеделник) т.г.

По повод храмовия празник на 6 май църква „Св. Георги“ в с. Арбанаси ще приема свободно посетители през целия ден, а от 11,30 ч. ще има безплатна беседа.

На 9 и 10 май ще е свободен достъпът до Археологически резерват „Никополис ад Иструм“, където ще се проведе деветото издание на Античен фестивал „Нике – играта и победата“.