Второ място за ПГСАГ „Ангел Попов“ в националното състезание „Аз мога да строя – DELECTO“

Второ място завоюваха ученици на ПГСАГ „Ангел Попов“ в 10-ото издание на националното състезание „Аз мога да строя – DELECTO“, организирано от Камарата на строителите в България.

В оспорвана конкуренция с всички водещи строителни гимназии от страната и с международно участие отборът на търновската гимназия се пребори за престижната позиция на големия финал в Пловдив.

Отборът „Модерните таланти“ в състав Камелия Павлева и Божидар Кушев (12. клас), Йорданка Йорданова и Татианна Русева (10. клас), специалност „Строителство и архитектура“, и Никола Кондев (10. клас), специалност „Транспортно строителство“, премина уверено през всички етапи на надпреварата. На полуфинала в София учениците се наложиха над 20 отбора и спечелиха първо място в категория „Модерна къща“, с което заслужено достигнаха до финала.

Големият финал събра 14 отбора от 10 строителни гимназии и се проведе при изключително високо ниво на конкуренция.

Особена тежест на събитието предаде авторитетното жури, което оцени проектите: председател доц. д-р инж. Илиана Стойнова, ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, и членове: инж. Хакъ Сакъбов – зам.-кмет на община Пловдив, доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова – ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. Радан Иванов – БАН, Венцислав Дончев – член на ИБ и УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Велико Търново, Владислав Кънчев – член на УС на Камарата на строителите в България, инж. Радостина Богданова – председател на РК-Пловдив на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, арх. Чавдар Тенев – председател на РК-Пловдив на Камарата на архитектите в България, арх. Нина Тонева – зам.-директор на ОИ „Старинен Пловдив“, и Яна Иванова – ученик от СГСАГ „Христо Ботев“ – София. Оценяването бе на ниво, близко до реалната професионална среда, което прави постигнатия резултат още по-значим.

Проектът им за еднофамилна жилищна сграда в ж.к. „Бояна“ – София, впечатли журито със своята цялостност, дълбочина и професионална завършеност. Разработката обхващаше всички ключови елементи – модерна архитектурна концепция, конструктивна част, организация на строителството с линеен график, количествено-стойностни сметки и инженерни решения, включително ВиК част. Комисията открои проекта като един от най-пълните и добре структурирани, с ясна логика, прецизност и отлично представяне в рамките на зададеното време.