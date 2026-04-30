За над 1,5 млн. евро обновиха сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ в Павликени

С официална церемония откриха обновената сграда на павликенското ОУ „Св. Климент Охридски“. Лентата на обекта прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на училището Рени Велкова и представителят на строителната фирма Никола Младенов.

„Децата на община Павликени учат при възможно най-добрите условия. Тази сграда е нова, светла и подредена. Тя е приветлива и сигурна и очаквам, че ще насърчи децата да учат, да мислят, да създават приятелства. Патронът на училището ни задължава за това. Св. Климент Охридски е бил учител. Той е вярвал, че знанието трябва да стига до всички хора. Работил е неуморно, за да има книги, за да се предава знанието, за да има просвета. Това, което правим днес, следва неговия път – да даваме шанс на всяко дете да учи и да се развива“, каза в словото си кметът инж. Манолов.

„Пожелавам да бъдем мотивирани и да използваме всички нови неща, които създадохме за нашите скъпи ученици“, каза директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ Рени Велкова.

Инвестицията по модернизацията и въвеждане на мерки за енергийна ефективност е на стойност 1 563 906,11 евро, като средствата са от Националния план за възстановяване и устойчивост.

След изпълнение на проекта сградата постигна клас „В“ на потребление на първична енергия, като са изпълнени мерки за енергийна ефективност: външна топлоизолация на стени и покриви, подменена дограма, препроектирана и обновена отоплителната инсталация, ново енергоспестяващо осветление, изградена фотоволтаична система за собствено потребление с мощност 12,00 kW.

Ремонтирани са училищната библиотека и санитарните помещения на трите етажа в южното крило. Обновени са електрическата, водопроводната и канализационна инсталация, пожароизвестителната система. Подменени са външните настилки около сградата. Изградена е достъпна архитектурна среда, създадени са условия за равен достъп до образование. Подменена е настилката във физкултурния салон и фитнеса, в класните стаи са обновени съществуващите настилки.

В коридорите са оформени кътове за комуникация и отдих с нови пейки.

Като част от цялостната модернизация на сградата е създадена необходимата инфраструктура за STEM среда. Обособени са три специализирани кабинети по природни науки – лаборатория по природни науки, кабинет по математика и физика и астрономия, кабинет по природни науки. Трите обновени кабинета са с нови покрития на стените и подови настилки, нови работни маси за учениците, експериментални блокове с мивки. Преподавателите разполагат с демонстрационни плотове.

Две класни стаи за ученици от пети до седми клас са обзаведени с нови ученически маси и столове. С модулни ученически маси и нови столове е обзаведена една класна стая за ученици от начален етап.

Ана РАЙКОВСКА