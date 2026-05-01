Велико Търново посреща Giro D’Italia! Откъде ще минат колоездачите, къде паркираме и гледаме колоната…

Една от най-големите и популярни в света колоездачни обиколки идва в Старата столица на 9 май. Откъде ще мине Giro D‘Italia във Велико Търново?

Колоездачите се спускат от Петропавловския манастир към с. Шереметя и оттам по главния път влизат в Старата столица през източния вход.

Минават през кв. „Света гора“ – по ул. „Теодосий Търновски“ (под Студентските общежития), ул. „Димитър Найденов“, ул. „Сливница“ и обикалят крепостта Царевец по ул. „Св. Климент Охридски“.

Следва изкачване към площад „Цар Асен I“, улица „Никола Пиколо“ и улица „Велчо Джамджията“.

Със спринт по улиците „Стефан Стамболов“, „Независимост“ и „Васил Левски“ обиколката достига до финала пред Общината и Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“.

На 9 май очакваме стотиците колоездачи между 16:30 и 18:00 ч.

Всички пътища и улици по маршрута се затварят за движение и се освобождават от паркирани автомобили от 13:30 до 21:00 ч., а именно Разклон Петропавловски манастир-Шереметя, Шереметя-източен вход на Велико Търново, Улици „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“, „Сливница“, „Св. Климент Охридски“, площад „Цар Асен I”, „Велчо Джамджията“, площад „Велчова завера“, „Стефан Стамболов“, пл. „Паметник на обесените“, „Независимост“, кръстовище при Централна поща, улица „Васил Левски“.

Заради съпътстващи събития улиците „Стефан Стамболов“, „Независимост“ и „Васил Левски“ се затварят още от 6:30 сутринта на 9 май.

За паркиране на зрителите се отреждат следните улици:

– „Магистрална“ – от разклона с „Теодосий Търновски“ до „Технополис“. Северното платно ще е паркинг, южното – за движение.

– “Теодосий Търновски“ – от ВТУ до пътя за ЖП гарата. Паркирането ще е в едната лента, другата ще е свободна за движение.

– „Опълченска“ – паркирането ще е в едната лента, другата ще е свободна за движение.

„Магистрална“ – от Западен пътен възел до разклона за с. Леденик. Северното платно ще е паркинг, южното – за движение. Достъп до централна част – с автобус №110.

Временната организация на движение по тези улици важи от 13:30ч. до 21:00ч. на 9 май.

Зрителите могат да ползват и следните паркинги:

„Крайбрежна“

“Френкхисар“

„Сержантско училище“ (достъп до централна част – с автобус №100).

За паркиране и разполагане на оборудването на екипите на колоездачите и организаторите ще се използват улиците „Цар Тодор Светослав“, „Марно поле“ и „Цар Освободител“. Те се затварят за движение и се освобождават от паркирани автомобили за времето от 19:00ч. на 8 май до 21:00ч на 9 май.

Обиколката ще може да се гледа от всички пешеходни и обществени пространства по маршрута. Големи видеостени ще бъдат разположени на паметника на Асеневци, пред Община Велико Търново, пред МДТ „Константин Кисимов“ и в района на паметника на Васил Левски. Именно там ще е награждаването.

Как се променя градският транспорт на 9 май?

Всички линии ще се движат по улици „Бачо Киро“ и „Седми юли“ двупосочно, вместо по улица „Васил Левски“.

За автомобилите обходните улици са “Бачо Киро”, “Седми юли”, кръгово “Летен театър”, а в посока към Съда – Кръгово “Летен театър” – ул. “Марно поле” (отворена покрай поликлиниката), ул. “Цар Самуил”.

За линии с номера 1, 2, 20, 40, 50, 100 и 110 краен пункт за времето от 6:30 до 21:00 става Летният театър.

Линии с номера 4, 5, 13 и 70 ще стигат до крайните си точки – кв. „Света гора“ и ВТУ до 13:30ч. От 13:30 до 21:00ч. или до приключване на събитието краен пункт става ЖП гарата.

Линия №9 ще стига до кв. „Чолаковци“ през улици „Бачо Киро“ и „Седми юли“, вместо „Васил Левски“ и „Христо Ботев“. По същия начин ще се движи към Дебелец и линия №3.

Линия №10 Велико Търново-Самоводене-Горна Оряховица ще минава по улиците „Бачо Киро“, „Седми юли“ и продължава по маршрута си през Южния пътен възел и главния път към Русе (през тунелите).

В останалата си част маршрутите не се променят.