Внукът Георги Димитров пред „Борба“: „Първи май е борбата за освобождение на труда, сега държавата е охранителна фирма на богатите“

Внукът на Георги Димитров, който носи неговите имена, често влиза в полезрението на медиите през последните години, още повече че самият той има дълъг стаж като журналист.

Той нито се отрича от идеологията на своя дядо, нито се отрича от изграденото по време на социализма.

При това не е наследил милиони, „червени куфарчета“ и други благини, които някои деца на социалистически лидери получиха след 10 ноември. Поводът за разговора с него е Първи май.

– Г-н Димитров, това е един от големите празници в календара, какво е за Вас 1 май?

– Този ден е необикновен. Не е просто дата от календара, а ден Първи на борбата за освобождение на труда от пещерния капитализъм. Тази година на Първи май ще покажем, че независимо от изборните резултати БСП и левицата са сериозна част от политиката, и ще докажем, че по-добре 100 процента на чист въздух сред българите, отколкото 4 процента и десет гласчета в парламента.

На Първи май винаги всички, които сме на трудов договор, излизаме да кажем, че няма да отстъпим от осемчасовия работен ден, от правото на нормален годишен отпуск, от правото на нормална заплата. Това не са някакви дадености, подарени ни от така наречената “демокрация”, те са завоювани с двеста години кървави и класови битки от Чикаго до София. Първи май доказва едно важно нещо – няма свобода без борба и социализъм.

– Вие сте внук на не кого да е, а на Георги Димитров, много внуци на партийни величия отдавна измениха на лявата идея, но не и Вие, защо?

– Преди време някой беше казал някъде, че който предаде родителите си, той ще предаде и родината си. Винаги съм бил и ще бъда част от червения отбор на БСП, независимо дали съм доволен, или не от съответния треньор – ръководител. В момента смятам, че при сегашния председател БСП отново започна да се връща към социалистическия си характер. Партията започна най-после, след 35 години, отново да говори за социализъм, класова борба срещу капиталистическия “модел” и изрази ясно намерение да се срещне и да сключи съюз отново с работническата класа във всичките й версии – от работещите бедни през дребния бизнес до новите технологични професии.

– В криза ли е според Вас социалистическата идея?

– Много добре си е социалистическата идея. В криза е психолибералният капитализъм, който я забрани. Социалистическата идея я има, както го има и земното притегляне. Тя търси и ще намери своята модерност и съвременна визия, в същото време не е някаква поредна мода, която се сменя на четири години.

Във водовъртеж от всякакви кризи е България именно заради липсата на социалистическа идея и заради липсата на държава и държавност. Държавата фактически бе премахната и сведена до охранителна фирма на богатите. Нещо повече, държавата раздаде властта от органите на МВР, Гранична полиция, екология, земеделие и образование на някакви секти, НПО или фирми – да управляват територия от стотици квадратни километри. Видимите резултати са от Варна до Петрохан.

– Защитени ли са хората на труда в България?

– За съжаление, въпреки Конституцията, която провъзгласява България за правова и социална държава, законите, в това число и трудовият кодекс, почти не се спазват. Особено в частния сектор. Там няма никаква защита на правата на трудовите хора. За съжаление, голяма част от наемния труд се страхува да се бори срещу това и мълчи. Даже някои се подмазват на босовете, надявайки се на някакъв подхвърлен бонус. В страни, в които наемният труд е с развито класово съзнание, такива ги наричат стачкоизменници. Основна причина за подобно състояние на наемния труд у нас е липсата на класово осъзнаване и най-вече липса на смелост. А историята на България показва, че сабята сече и преклонените глави. А смелост можем и трябва да им дадем именно ние от БСП с едно мощно социалистическо движение. Сега извън парламента ще намерим достатъчно време за това.

– Какво хубаво трябваше да вземем от социализма, а го оставихме завинаги в миналото?

– Историята не борави с термини като завинаги или никога. Всички добри неща могат да се възстановят при едно по-дълго и стабилно управление на България. Трудно е, но трябва задължително постепенно да се върнат колективизмът, солидарността и задружността между хората. Сега под капиталистическата преса много хора се увълчиха. Трудно ще се върнат спокойствието, мирът и нормалният живот след близо 40 години кризи, каскади от избори и непрекъснати войни в близост до България. Най-вече трябва да се върне държавата, която да нахлуе в икономиката, образованието и здравеопазването. И да гарантира върховенство на публичния интерес над частния.

– А според Вас младите хора един ден ще прегърнат ли отново идеологията на социализма?

– Младите хора по своята природа, дори децата на богатите, са леви и склонни да се бунтуват срещу несправедливостта и неравенството. Това е една база, която може да им позволи по-лесно да се приобщят към идеята за равенство, справедливост. В случай че идеологията на социализма им бъде поднесена в един съвременен и на техния език вид, те със сигурност ще проявят огромен интерес. Неслучайно първооснователите на БСП около Димитър Благоев са били именно такива млади и енергични бунтари.

– Гордеете ли се с Вашия дядо и защо?

– Да, въпреки че това именно аз да съм негов внук, не е моя заслуга, разбира се. Това обаче ме кара винаги да имам чувство на отговорност за думите и делата си. Не е лесно човек да е родственик на такава голяма личност. Изискванията към това са изключително високи.

– Какво ще кажете на младите хора в България?

– Образованието е тяхното най-силно оръжие в днешния свят. На тяхно място щях да гледам по-малко телевизия, да чета повече книги. Добре е те да навлязат и опознаят реалния живот на терен, не през телефона, компютъра или таблета. Животът е по-красив и интересен на живо, а не от компютърния дисплей. Срещата с живота дава най-големи познания и помага на младия човек да си изгради своя позиция, която няма да се влияе от телевизорното облъчване на десните придворни политолози и алхимици, които оглупяват народа.

– Какво за Вас е Велико Търново?

– Това е най-хубавият град за столица на България. Първо, Велико Търново е в центъра на България и е в епицентъра на социалистическата идея наред с Габрово, Казанлък и Стара Загора. Със своя прекрасен релеф около Янтра, с крепостите Царевец и Трапезица и веригата от манастири и църкви, този град кара всеки наш сънародник да се чувства горд, че е с български паспорт.

Природата около старопрестолния град също е прекрасна. Напомня на прародината на прабългарите на полуостров Крим. Десет години подред съм изкарвал лятото на водопадите над Къпиновския манастир. Няма такова хубаво и спокойно място, само на 28 километра от Велико Търново.

Екип „Борба“