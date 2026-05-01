Втора тежка катастрофа с втора жертва за часове  

Втора тежка катастрофа с втора жертва стана за часове в четвъртък и затвори отново пътя В. Търново -Русе. Произшествието се случило около 22,00 часа на 30 април на входа на с. Самоводене между два леки автомобила – румънски и български. Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил. Починала е на път за болницата.

Причините за произшествието се изясняват, започнато е досъдебно производство.

По-рано същия ден мъж загина при инцидент, в който са участвали 4 автомобила -турски ТИР, два леки автомобила – румънски и български. Починал е водачът на българския автомобил. Все още не е изяснена самоличността му. По непотвърдена информация и микробус е участвал в катастрофата, предполага се, че е напуснал местопроизшествието. Причините за катастрофата се изясняват.

Веселина АНГЕЛОВА