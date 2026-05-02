“Академик” удари “Етър ВТ 2” и запази лидерската позиция на Северозапад

“Академик” /Свищов/ спечели с 0:3 гостуването на дублиращия отбор на “Етър ВТ” от 18- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига. „Студентите“ започнаха вихрено срещата и още в 16-ата минута Митко Русанов откри резултата след хубава комбинация. След попадението домакините се поокопитиха и изравниха играта, като до почивката и пред двете врати се откриха по няколко добри възможности.

През втората част “Академик” прие играта по-дълбоко в своята половина, но именно това отвори пространства за опасни контраатаки. Няколко положения като по чудо не доведоха до втори гол, но в 70-ата минута футболистите на Цветомир Младенов получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката отново застана Митко Русанов, който бе точен за 2:0.

В заключителните минути Светлин Кралев оформи крайното 3:0 и направи победата на свищовлии класическа.

Три кръга преди края на шампионата свищовският тим остава на първо място в групата, с точка аванс пред преследвача “Локомотив” (Мездра).