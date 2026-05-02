Със свое решение ОбС Горна Оряховица стартира дебати за бъдещето на общинската болница

На редовното си заседание в четвъртък (30 април) ОбС Горна Оряховица прие финансовите отчети за 2025 г. на общинските дружества МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД и „Диагностично консултативен център“ ЕООД.

А след повече от 3 часа дебати съветниците актуализираха Годишния план за приватизация за 2026 година, включвайки двете дружества в списъка на обектите. Дали изобщо ще се стигне до някакво преструктуриране в тяхната собственост, би било въпрос на последващи решения на Общинския съвет, който е собственик и принципал на дружествата.

С настоящото си решение местният парламент единствено задължава кмета на община Горна Оряховица да възложи изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми за двата обекта. Задължава кмета, след изготвяне на анализите да ги предостави за разглеждане в Общинския съвет.

Това ще позволи фактическо обсъждане за бъдещето на болницата и ДКЦ, за които има заявен инвеститорски интерес.

В Общината и ОбС е постъпило предложение от инвеститор в лицето на медицинска компания.

Представен е бизнес план за запазване и развитие на основните медицински дейности, които болницата сега изпълнява. Предвижда договори с НЗОК за максимален брой клинични пътеки в 12-те настоящи направления. Предвиден е акцент върху най-социално значимите и необходими отделения, спрямо регионалната заболеваемост – вътрешни болести, кардиология, хирургия. Представената на вниманието на общинските съветници концепция е за цялостно обслужване на пациентите – от първичния преглед и диагностиката в ДКЦ, до високотехнологично лечение в болницата и последваща рехабилитация при нужда.

В същото време, по текущи данни от ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, в сегашното си състояние има опасност от формиране на задлъжнялост на лечебното заведение, загуба на медицинския персонал и навлизане в дългова спирала. След резкия спад на приходи, вследствие напускането на началника на най-успешното до момента отделение, болницата няма да може да остане, повече от 3 месеца, в същия обем на отделения, дейност и персонал.

Пред общинските съветници управителят на МБАЛ д-р Иван Иванов беше категоричен, че без външни инвестиции болницата няма дългосрочно бъдеще.

Заедно с д-р Иван Иванов на заседанието на ОбС присъстваха и медици от екипа на здравното заведение. Болничното ръководство представи данни от направена сред лекарите и медицинските специалисти анкета, според която болшинството от персонала гледа на евентуална външна инвестиция като единствен инструмент за професионално оцеляване.

Докато в залата течеше обсъждане на темата, пред сградата на Общината бе свикан протест срещу хипотетична приватизация на болницата.

Именно появили се спекулации за застрашаване на здравеопазването и поляризирането на мненията сред гражданите, станаха повод кметът Николай Рашков да оттегли процедурното си предложение за актуализиране на приватизационния списък с обекти.

Той го направи в самото начало на сесията в четвъртък, с думите, че не желае да бъде разединител на гражданите и макар да е вътрешно убеден, че това е правилният път, обществото само́ трябва да узрее за подобна крачка.

В речта си пред Общинския съвет Николай Рашков каза още:

„Предложението бе направено само и единствено, за да може принципалът на здравното заведение да ми даде мандат да започнем работа по анализите, с което да се опитаме да дадем шанс на болницата да живее. Във всяко свое действие съм бил воден единствено от интересите на общността. През последните две години се сблъсках с доста такива тежки решения, които срещнаха протести и напрежение, но в крайна сметка, с времето всички се убедиха, че те са били правилни. Днес обаче оттеглям това предложение“.

Общинският съвет не е „гумен печат“ на кмета, възразиха обаче от една от групите в ОбС. По думите на доайена на съветниците г-жа Павлинка Николова пък е недостойно, с внасянето на разединение в общността, да се използва толкова сериозна тема за политически пиар.

По предложение на Светлозар Шишманов, председател на комисията по Териториалнo развитие, строителство и благоустройство, изтеглената от кмета точка беше върната в дневния ред на заседанието. Преди да влезе за разглеждане на сесията, тя е обсъдена и приета по надлежния ред в три от постоянните комисии към ОбС.

Според съветниците от подкрепилото я мнозинство, с актуализирането на приватизационния списък не се предприема действие по същество, а се дава основа за дебати, относно бъдещето на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и ДКЦ.

Този списък и в момента не е нулев, в него присъстват обекти, подлежащи на приватизация, но въпреки това приватизация не е извършвана в мандата. Това заяви председателят на постоянната комисия по Общинска собственост и приватизация Иван Димитров.

Според обявилите се „против“ съветници, с актуализирането на списъка се поставя „каруцата пред коня“, а според поддръжниците на идеята, дебат за бъдещето на болницата няма как да бъде конструктивен, ако не се основава на факти и анализ.

По време на обсъждането бе подчертано, че е възможно и други инвеститори да проявят интерес, изразено бе мнение, че може наистина държавата да вземе под крилото си горнооряховската болница, каквато инициатива поде кметът в свое писмо до парламентарните сили.

В следващите месеци темата тепърва ще се обсъжда, но ако не се предприемат действия горнооряховчани могат само да гледат „свободното падане“ на здравеопазването, категоричен бе общинският съветник Иван Димитров.

В свое изказване председателят на ОбС Огнян Стоянов благодари на общинските съветници, които се противопоставиха на оттеглянето на точката. „Тези колеги осъзнаха, че работата на Общинския съвет е да взема решения и да носи отговорност, и не се поддадоха на огромния натиск от „фабриката за лъжи“ и личните нападки. Това е недопустимо в едно демократично общество. В демократичните общества дебатите се водят с аргументи и взаимно уважение към инакомислещия“, категоричен бе председателят на Общинския съвет в Горна Оряховица.

Цялото обсъждане може да се гледа чрез следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=CDCYETImeWg&t=1269s