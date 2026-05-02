Тържествено откриха обновения исторически парк „Калето” в Свищов

На официалното откриване, което се състоя пред Интерактивния център „Калето”, присъстваха кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, председателят но ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов, проф. Николай Овчаров, археологът д-р Марин Маринов, представителите на фирмата изпълнител в лицето на Валентин Ганчев и Мариян Христов, проф. Николай Кънев – зам.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, историкът проф. Пламен Павлов, проф. Хитко Вачев от РИМ – В. Търново, представители на общинското ръководство, общински съветници, жители на града и гости.

Встъпителни слова произнесе директорът на дирекция „Култура и културно наследство” д-р Росен Маринов, който подчерта значимостта на обновения културноисторическия обект, след което даде думата на проф. Николай Овчаров, като ръководител на разкопките проведени на крепостта „Калето”. Проф. Овчаров изрази своето впечатление от категоричната подкрепа и ясния ангажимент на кмета Генчев за реализиране на този мащабен проект, като сподели, че малко кметове на общини са така всеотдайни към съхраняване на културното наследство, което той е показал по време на целия процес и през всичките години на провеждане на археологическите проучвания. Николай Овчаров говори за ценните находки и доказателства за славната история на Свищов, като не пропусна и интересния факт, който с абсолютна сигурност потвърждава, че крепостта „Калето” около 1462 година е превзета от легендарния граф Дракула и той е пребивавал в нея.

Приветствени слова отправи към всички присъстващи и кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, който разказа за нелекия път по обновяване на крепостта и историческия парк, и благодари на всички ангажирани в целия процес. Той апелира към гражданите да пазят обновените пространства, които са на всички и сподели, че община Свищов няма да спре да инвестира в опазване на културното си наследство. Кметът Генчев допълни, че следващият важен проект, към който е насочено вниманието е свързан също с много важна част от историята на Свищов, а именно местността Паметниците, от която изгрява пътят на Свободата за България.

Преди официално да бъде прерязана лентата на Интерактивния център, архиерейският наместник Руслан Личев и двама отци от Свищовска духовна околия отслужиха водосвет за здраве и благополучие, и благословиха всички присъстващи.

След официалната част, програмата продължи на амфитетаралната сцена на парка, където с концерт на Веселин Маринов и 3D Мапинг лазерно шоу вълнуващият ден се превърна в истински празник. На сцената, пред стотиците присъстващи зрители, кметът Генчо Генчев връчи тържествено Почетната награда „За граждански заслуги” I степен на проф. Николай Овчаров, за приноса му към опазване и съхраняване на културното наследство в община Свищов, а той я прие с признателност, сред бурните аплодисменти на публиката.

За крепостта „Калето” и пътя на нейното обновяване:

През 2019 година, по инициатива на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев се постави началото на амбициозен проект, ръководен от археолога проф. Николай Овчаров, благодарение на който историческото наследство на средновековния замък “Калето” и едноименната местност бе разкрито.

За сравнително краткия 3-годишен период (от 2019 до 2021 г.), отдавайки дължимото на предишните изследователи, екипът на професор Овчаров и неговите заместници – археолозите д-р Марин Маринов и Полина Пиперкова, реализира научна програма в посока изследване на емблематичната свищовска крепост.

За реализиране на програмата община Свищов инвестира близо 100 хиляди лева в трите археологически сезона, като проучванията бяха финансирани със собствени средства и еднократна финансова помощ от Министерство на културата.

Разкопките, стартирали през 2019 година, са първото цялостно изследване на крепостта, даващо ясна представа за съществуването ѝ през вековете – най-напред като тракийско селище, след това като римска наблюдателна кула, около която в късната античност се появява селище, а в впоследствие и като средновековна цитадела, изградена напълно по времето на Иван Асен II през XIII в. Свищовската крепост играе важна роля в съпротивата срещу монголските, а по-късно и османски нашествия. Тя е една от последните крепости на цар Иван Шишман през XIV в. През периода на османско владичество крепостта е преизползвана и от тогава е останало прозвището ѝ “Калето”, с което е известна и до днес. Входът на крепостта е от изток, през портата между нейните две кули: главна северна и помощна южна. В двора е била разположена казармена постройка за войниците, отбраняващи крепостта. Находките сочат, че тя е била използвана до XVIII в., след което през 1810 година е окончателно изоставена.

Преди провеждането на археологическите проучвания крепостта е малко позната на широката общественост, а цялостното ѝ изследване дава много нови данни за по-ранните периоди на нейното развитие, разкривайки и историята на средновековния Свищов.

Сред откритите при разкопките артефакти има и 150 монети, които дават сведения за стопанския живот в крепостта през различните периоди на нейното съществуване. Най-старата е от времето на тракийския цар Реметалк I, а най-новата е от XIX век. Монетите кореспондират с всички периоди, открити от археолозите и доказват важната роля на крепостта във военно и търговско отношение.

След тригодишното археологическо проучване на крепостта и изминатите тежки административни и съгласувателни процедури с НИНКН, през 2024 година община Свищов стартира дейностите по благоустройство на местата за обществено ползване в парка и на едноименната средновековна крепост. С цел експониране на богатото културно-историческо наследство и уверена в потенциала за развитие на културен туризъм, Общината реализира проект на стойност 5,9 млн. лева, със средства по Закона за държавния бюджет, в изпълнение на Инвестиционната си програма. С допълнително финансиране, в размер на 2,5 млн. лева, са извършени и консервационно-реставрационни работи за социализиране на Недвижимата културна ценност – Средновековна крепост “Калето”, която е с категория “национално значение”.

Преди да стартират дейностите по облагородяване на обществените места, в подножието на средновековната крепост, на хълма Чукленски баир също са проведени археологически разкопки, като проучената част от многослойния археологически обект разкрива останки от три периода на обитаване на хълма. Разкрити са 35 гроба от християнски некропол, който е вкопан в пласт от средновековието. В него са открити ями, изкопани и запълнени от обитателите на хълма с фрагменти от битова керамика и други материали. При разкриването на некропола и на средновековните ями е открита запазена част от основата на стена на масивна сграда с дължина 9,50 м, чиито размери на блоковете са показателни за нейното значение. Основата на стената e положена не по-ранно от късната елинистическа епоха и вероятно е преизползвана през средновековието, което се подразбира от вкопана землянка с глинена печка, разкрита от нейната северна страна.

По време на строителните дейности за социализацията на хълма е направен ремонт и на най-старата църква в Свищов “Свети Димитър” (построена през XV – XVII век), като частично са реставрирани и консервирани зидовете на килийното училище в близост до нея. Исторически сведения доказват, че в него е работил духовникът Неофит Бозвели, докато развива своята книжовна и учителска дейност в Свищов (1813 – 1814 г.).

С реализиране на амбициозния проект, разкриващ богатото историческо наследство на местността Калето, многопластовият комплекс постепенно се оформи като завършен туристически продукт с висока добавена стойност. Със свой уникален бранд и смел поглед в бъдещето, той безпрецедентно съчетава величието на миналото, експонирано през иновативната призма на настоящето. Целият комплекс, като място за отдих, култура и образование включва в себе си: археологически обект, интерактивен център, най-старият свищовски храм, останки от килийно училище, амфитеатър с изцяло нова сцена и седящи места, детски съоръжения за игра, красиво оформени места за почивка и новоизградена платформа, извисяваща се над хълма с гледка към река Дунав и към целия град. В интерактивния център е изложена съществена част от находките, открити при разкопките на “Калето”, макет на крепостта и виртуална система, която пренася посетителите в средновековен Свищов.