Виктор Василев от „Катана“ стана вицешампион на KWU Senshi в Токио

В Токио се проведе първият международен турнир KWU Senshi, който събра едни от най-добрите млади бойци в света. Япония великотърновският клуб “Катана” бе представен от Виктор Василев, който стана вицешампион в категория до 65 килограма (17–18 години). В първата си среща в престижната зала „Йойоги“ световният шампион по киокушин карате постигна категорична победа с ИПОН, демонстрирайки отлична техника. Във финалната, много оспорвана среща Виктор загуби със съдийско решение срещу силен съперник от Япония, като съвсем малко не му достигна за победата, но остави всичко от себе си и се бори до последната секунда. С това представяне той затвърди отличната си подготовка и дисциплина, информираха от спортен клуб “Катана”.

Успехът е пореден за възпитаниците на Сенсей Самир Мутишев в рамките на няколко дни.

На 24 и 25 април 2026 г. в Полша се проведе 37-ото Европейско първенство по киокушин на KWF, на което те завоюваха две вицешампионски титли и два бронзови медала. Със сребро се окичиха Дарина Дойнова и Георги Тодоров, бронз донесоха Никола Михайлов и Христиана Димитрова.