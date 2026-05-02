Започна двадесетото юбилейно издание на детско-юношеския театрален фестивал „Малкият принц“ във Велико Търново

Двадесетото юбилейно издание на детско-юношеския театрален фестивал „Малкият принц“ беше официално открито в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Форумът се провеждае от първи до трети май, а за наградите ще се съревновават над 150 млади артисти от 17 детски и младежки театрални състави от цялата страна. Те ще представят постановки в две възрастови групи – до 14 години и от 14 до 19 години. Изявите им ще бъдат оценявани от жури в състав: актрисите Йоана Буковска-Давидова (председател) и Стефка Златкова, и Антони Цонев, режисьор и главен експерт в Дирекция „Култура“ в Община Велико Търново.

Началото на театралния форум беше поставено със спектакъла „Ние, врабчетата“ по Йордан Радичков, представен от Детската театрална школа „Деца-Слънца“ към Народно читалище „Развитие-1870“ – Севлиево.

След представлението се състоя официалната церемония по откриването, с която бе даден старт на тридневната фестивална програма.

Приветствие към присъстващите в залата отправи Владимир Николов, председател на Народно читалище „Извор – 1873“ в село Самоводене, което е организатор на фестивала, заедно с Община Велико Търново, с подкрепата на Народно читалище „Съгласие-Дебелец“. Той отбеляза, че през изминалите 20 години форумът е преминал през различни изпитания и е оцелял, а от него са тръгнали много хора, свързани с театралното изкуство. Николов добави, че театърът е голямото училище на живота, откъдето тръгват всички добрини и борбата с онова, срещу което обикновено непрекъснато искаме да се противопоставяме.

Антони Цонев апелира хората да обичат изкуството и всичко, свързано с духа на човека и пожела успех на всички.

Йоана Буковска-Давидова припомни, че фестивалът започва своя път от читалището в село Самоводене, след което е преместен във Велико Търново. Тя изрази възмущението си, че държавата за пореден път не застава зад културата и изкуството в България, където има много талант. Актрисата каза, че за пета поредна година е в журито на фестивала и проследява израстването на младите хора, което е единственото й успокоение, че театралното изкуство в държавата ще просъществува въпреки всички трудности. „Театърът е консистенцията на живота и ако искаме да ни се случва нещо хубаво, можем да започнем да го правим от сцената“, каза Йоана Буковска-Давидова.

Програмата продължи с постановката „Госпожа министершата“ на театър „След завоя“ от Разград, след която зрителите ще гледат „Балкански синдром… по шуменски“ на формация „ОщенещО“ от Шумен и „Децата на чайката“ на театрална школа „Водолей“. В последния момент от афиша отпадна постановката „Волният дух“ на театрална школа ВЕДНА – София.

На 2 май зрителите ще могат да гледат спектакли на театрални формации от София, Стара Загора, Пловдив, Шумен и Силистра, сред които „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Трите баби“, „Етикет“ и „Присъда“.

Заключителният ден – 3 май, ще предложи представления на театрална школа „Ер Малък“ от Благоевград, театрално студио „Артистик“ – Силистра и студио „Смехурко“ към Център за изкуство, култура и образование (ЦИКО) „София“, филиал Банкя. Фестивалът ще завърши с церемония по награждаването и официалното закриване.