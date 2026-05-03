ОФК “Павликени” победи “Янтра” /Полски Тръмбеш/ с 6:2 в среща от 19-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Селекцията на Димо Атанасов отказа съперника още през първото полувреме.

Ростислав Данчев откри резултата след началните 120 секунди.

Мартин Ширтев удвои в 10-ата минута. Данчев разтресе мрежата на гостите в 18-а и 32-ата минута за личния си хеттрик. Пламен Илиев реализира петото попадение, секунди преди почивката. Кристиян Дечев пък се разписа в 58-ата минута за 6:0.

Малко по- късно Момчил Кузманов намали на 6:1, а Любомир Генчев фиксира окончателното 6:2 в 76-ата минута от дузпа.