„Етър ВТ" и „Черноморец 1919" отново не се победиха, отвъртяха 1:1 в Несебър

Равенство 1:1 записаха отборите на „Етър ВТ“ и „Черноморец 1919“ /Бургас/ на Градския стадион в Несебър в мач от 31-вия кръг на Втора лига. „Акулите“ са шести с 43 точки, на две пред „болярите“, които са седми.

Бургазлии поведоха в резултата след 23 минути игра. Домакините получиха дузпа, с чието изпълнение се нагърби Димитър Костадинов, пратил топката в мрежата за 1:0.

Етърци стигнаха до изравнително попадение в 50-ата минута. Точен за „виолетовите“ бе Тома Ушагелов. Равенството е второ между двата тима. Презе есента във В. Търново те завършиха 3:3.

„Етър ВТ“: Виденов, Пемперски, Борисов, Александров, Василев, Марков, Ивайлов, Иванов, Трайков, Ушагелов, Стоянчов.

 

