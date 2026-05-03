неделя, май 3, 2026
Горнооряховчанин е най- младият главен съдия дебютирал в Трета лига

 “В срещата между ФК „Локомотив“ (Мездра) и ФК „Левски 2007“ (Левски), завършила при резултат 2:0, Ивайло Бижев направи своя официален дебют на това ниво.Ивайло показва израстване във всеки изминал мач и напълно заслужено достигна до този момент – да бъде най-младият главен съдия дебютирал в Трета лига в България”, съобщи на страницата си в социална мрежа Георги Давидов,член на Инструкторския панел към БФС .
“Преди първия съдийски сигнал му напомних за трите основни принципа в съдийството:
– да пази здравето на футболистите;
– да прилага отговорно Правилата на играта;
– да защитава авторитета на съдийството и своя собствен.
За дебюта му подарих моя фланелка от международния ми екип, с която през 2021 г. ръководих европейска младежка квалификация между Финландия и Естония – с пожеланието един ден и той да достигне до международното съдийство. В съдийството винаги трябва да отстояваш решенията си, въпреки всичко и всички. В такива моменти се изграждат истинските съдии – тези, които не се огъват, не се поддават на натиск и не правят компромис с принципите си. Ивайло, ако запазиш това, което имаш като характер и отношение към играта – пътят ти е ясен”, пише още Георги Давидов.

