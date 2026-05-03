Опасен разлив на пестициди край с. Вардим е установен при проверка на БАБХ
Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщиха от институцията. Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове, припомнят от БАБХ.
В присъствието на криминален инспектор от Районното управление на МВР в Свищов служители от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново са констатирали разлив пред нерегламентирани складове, извън бетонната площадка – в почвата. Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор, посочват от БАБХ.
При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.
Представител на дружеството – собственик на складовете, е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени.
За установените нарушения са сезирани ГД „Национална полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ГД „Борба с организираната престъпност“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и Окръжната прокуратура във Велико Търново. БАБХ разчита на бързата намеса на компетентните органи за проверка на почвата и водата на селото, както и на съдействието на полицията, за да се предотврати унищожаването на доказателства за евентуално престъпление, посочват от агенцията.
БТА припомня, че на 30 април повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност бяха открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Количествата са възбранени. Помещенията се охраняват от полиция.
БТА
БАБХ блокира десетки тонове забранени препарати и торове
Повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност бяха открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Количествата са възбранени. Помещенията се охраняват от полиция.
Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са проверили три склада с огромни количества препарати и торове. Само единият от тях е регистриран за съхранение и търговия на едро с такива продукти. Останалите два са нерегламентирани.
В легалния склад са намерени 17,5 тона и 510 л забранени торове без етикет на български език, както и 530 л торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са открити 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език.
В незаконните складове са установени 10 380 литра и 1,875 тона забранени препарати за растителна защита без етикети на български език и 16 725 литра – с изтекъл срок на годност. Възбранени са и 10 тона захар, която се е съхранявала в склада за препарати в нарушение на правилата за безопасност.
Препаратите и торовете с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени, а всички забранени вносни продукти са обект на допълнителни проверки от други компетентни органи. Предстои да се реши съдбата на намерената захар. Сигурно е само, че тя няма да стигне до търговската мрежа.
За констатираните нарушения са сезирани Главна дирекция „Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ДАНС, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново.
Проверките на БАБХ са част от операция SILVER AXЕ, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Тя цели да пресече нелегалния внос и движението на нерегистрирани пестициди и торове в ЕС.
