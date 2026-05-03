Отборът на ВТУ е университетски шампион по футзал

Исторически успех постигна отборът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, печелейки титлата от Националния университетски шампионат по футзал.

Надпреварата предложи много емоции, оспорвани мачове и високо ниво на игра.

Отборът на ВТУ измина впечатляващ път до финала, постигайки убедителни победи в груповата фаза срещу Университетът по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/- 3:0 и Висше училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/- 5:3. Последва загуба с 3:6 от УНСС (3:6) и силни елиминации срещу СУ „Св. Климент Охридски“, успех с 3:1 и НСА „Васил Левски“, мач решен с дузпи с 6:5, след 3:3 в редовното време.

На финала отборът на ВТУ показа характер и спечели с 1:0 срещу УНСС.

Вратарят на великотърновския тим Йордан Ников, студент Педагогика на обучението по физическо възпитание, бе отличен за №1 на своя пост на финалите. Голмайстори с по 5 попадения станаха Боян Вълчев- ВТУ и Мартин Фотиров- УНСС.

Зад този успех стоят треньорите доц. д-р Стоян Денев и доц. д-р Асен Атанасов, които водиха отбора с професионализъм и отдаденост.

„Благодарим на ръководството на ВТУ и катедра ТМФВ за подкрепата и доверието.

Сърдечни благодарности и към треньорите и отборите от другите университети – за коректната игра, уважението и истинския феърплей, който направи турнира толкова силен. Това беше шампионат с равностойни отбори, много емоции и истински спортен дух“, коментираха Стоян Денев и Асен Атанасов.

ВТУ: Йордан Ников, Александър Спасов, Боян Вълчев, Стефан Йорданов, Георги Денков, Лъчезар Маринов, Радостин Стоилов, Александър Тодоров, Станислав Стефанов, Жюлиен Бенков.