Отец Славчо: “Много от болестите и немощите ни са вследствие на нашите обмислени и необмислени дела и грехове”

Много от болестите и немощите ни са вследствие на нашите обмислени и необмислени дела и грехове, каза ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов в неделната си проповед в храм „Св. Никола“ във Велико Търново. Всяко едно нарушаване на Божия закон води своите последствия върху нас, нашето здраве, семейство, общество и цялата земя, добави той.

В проповедта си отец Славчо Иванов припомни евангелския разказ за разслабения човек, който 38 години чакал край къпалнята Витезда с надеждата да бъде изцерен. Според Свещеното писание ангел Господен слизал и раздвижвал водата, а първият, който влезе след това в нея, оздравявал от болестите си.

Свещеникът посочи, че в четвъртата неделя след Пасха, както и в следващите недели на самарянката и на слепия, Църквата отново насочва вниманието към водата като Божие творение, чрез което Господ проявява силата си и дарява здраве. Той отбеляза, че днес къпалнята Витезда не съществува в първоначалния си вид, а от нея са останали археологически разкопки.

Отец Славчо разказа, че Христос сам отишъл при страдащия човек и го попитал дали иска да оздравее. След като чул, че няма кой да му помогне да стигне до водата, Господ му казал: „Стани, вземи одъра си и ходи“. С думите си Иисус Христос изцелил болния без посредничеството на водата и ангела.

По думите на свещеника това чудо предизвикало недоволството на юдейските учители, тъй като било извършено в събота, когато според закона не трябвало да се работи. По-късно Христос срещнал изцеления в храма и му казал: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо“.

Отец Славчо подчерта, че този евангелски текст е пример за дълготърпение и духовно поучение. Според него съвременното общество често погрешно разбира свободата, като я възприема като възможност човек да прави всичко според собствените си желания, без да се съобразява с Божиите закони. Той коментира, че това се отразява особено сред младите хора, които срещат трудности при приемането на църковните тайнства заради липсата на духовна подготовка и разбиране за църковните правила. „Трябва да вярваме на това, което Църквата ни учи, защото тя ни дава здравословни за нас норми, правила и заповеди. Когато ги изпълняваме, нашите тела и души са здрави и имаме сили да отстояваме своите житейски борби“, каза още отец Славчо Иванов.

Свещеноикономът съобщи, че в сряда в храма ще бъде отслужено богослужение по повод Преполовение – средата между Великден и Възнесение Господне, когато се отбелязва и Гергьовден. В събота ще бъде почетен летният Никулден – пренасянето на мощите на свети Николай Мирликийски Чудотворец, а в неделя ще бъде отслужена възкресна служба.

