В първия работен ден на май планетите ни зареждат с оптимизъм

Вашият хороскоп за понеделник, 4 май

Първият работен ден от месец май ни посреща с Луна в Стрелец, зарежда ни с оптимизъм и ни кара да гледаме напред отвъд дребните ежедневни грижи. Хармоничните аспекти с Марс, Сатурн и Нептун ни помагат да превърнем мечтите си в конкретни планове и да свършим част от тях. Опозицията с Венера предупреждава, че е възможно известно разминаване между желания и реални възможности.

ОВЕН

Гледайте само напред

Понеделник ви заварва в отлично настроение. Използвайте енергията си, за да задвижите изостанали проекти. Днес думите ви имат тежест, а действията ви са точни. Не се разсейвайте по емоционални въпроси, които само ви губят времето. Сега е моментът да направите решителна крачка в кариерата си. Гледайте само напред.

ТЕЛЕЦ

Подредете приоритетите си

Днес ще трябва да намерите равновесна точка между желанията си и финансовите си възможности. Денят е подходящ да сложите ред в общите си дела или да решите въпрос, свързан с наследство или банка. Вярвайте на вътрешния си глас, когато трябва да вземате определени важни решения.

БЛИЗНАЦИ

Не бързайте да съдите

В понеделник отношенията ви с партньорите са на преден план. Опозицията на Луната с Венера може да доведе до малки недоразумения, ако се опитвате да наложите мнението си твърде остро. Не бъдете прекалено настойчиви. Не бързайте да съдите, а първо изслушайте и едва след това си правете изводите.

РАК

Не се претоварвайте

Очаква ви натоварен понеделник, но ще имате сили да се справите с всичко. Денят изисква повече спокойствие. Организирайте ангажиментите си точка по точка и ще видите как до вечерта ще сте отметнали купища работа. Обърнете внимание на здравето си и не се претоварвайте излишно.

ЛЪВ

Подем

Днес се чувствате вдъхновени и изпълнени с живот и енергия. Използвайте този прилив, за да покажете на какво сте способни пред правилните хора. Денят е прекрасен за нови идеи, за спорт или просто за активна почивка, ако сте слели празниците си. Макар в личен план да имате някои колебания, не позволявайте на съмнението да развали настроението ви.

ДЕВА

Внесете ред и уют

Днес е моментът да оправите стар проблем вкъщи или да проведете сериозен разговор с роднини. Имате нужда от стабилност и точно днес можете да я постигнете, ако сте искрени. Не се затваряйте в себе си. Изградете здрава основа за седмицата, като първо внесете ред и уют в собствения си дом.

ВЕЗНИ

Мерете приказките си

Днес сте изключително активни в общуването, но внимавайте какво и на кого споделяте. Прекалената откровеност може да ви изиграе лоша шега пред хора, които не мислят доброто ви. Използвайте деня за уреждане на документи или за кратки пътувания по работа. Силата ви сега е в логиката и опита.

СКОРПИОН

Повишение в службата

В понеделник мислите ви са заети с пари и сигурност. Денят е отличен да поискате повишение или да започнете нова работа. Имате енергия да печелите и, което е по-важно – знаете как да запазите постигнатото. Не се поддавайте на импулсивни покупки за празните дупки в душата. Запълнете ги с положителни емоции.

СТРЕЛЕЦ

Продължавайте смело напред

Днес сте едновременно мечтатели и реалисти – комбинация, която винаги носи успех. Не обръщайте внимание на дребните критики от страна на близките, те просто нямат вашата гледна точка. Вие знаете накъде сте тръгнали и как да стигнете до там. Продължавайте смело напред.

КОЗИРОГ

Доверете се на вътрешния си глас

Днес е по-добре да останете на заден план и просто да наблюдавате ситуациите отстрани. Не бързайте да се хвалите с плановете си. Без показност ще успеете да подготвите следващия си голям ход, който ще изненада всички. Вашата дисциплина днес е несломима. Доверете се на вътрешния си глас – той ще ви подскаже кога точно е моментът да излезете на светло.

ВОДОЛЕЙ

В работата успехът е неоспорим

Понеделник е ден за екипна работа. Ще срещнете подкрепа там, където доскоро сте виждали затворени врати. Можете да затвърдите позициите си пред колеги и партньори, стига да сте екипни играчи. В личен план може да се появи несигурност, но в работата успехът е неоспорим.

РИБИ

Повярвайте в успеха си

Днес е вашият момент за изява в кариерата. Обстоятелствата ви изтласкват напред и ви дават вдъхновение, за което другите само мечтаят. Не се страхувайте да поемете отговорност по важен проект. Повярвайте в собствения си успех и той ще се превърне в реалност до дни.

Хороскоп за родените на 4 май – Честит рожден ден! Очаква ви година на дисциплина и сериозни уроци. Сатурн ще ви изпитва, но това само ще ви направи по-силни. Не бягайте от трудностите, а ги приемете като стъпала към върха. Вашата упоритост ще бъде възнаградена подобаващо в края на периода.

Тодор Емилов-Тео